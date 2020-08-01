MLB／屁屁接球 達比修有另類1-6-3刺殺

小熊隊日籍投手達比修有本季第二次先發，展現宰制力，面對海盜隊先發6局無失分，還送出7次三振，幫助小熊以6：3擊敗海盜，拿下個人本季首勝。

達比修有本季初登板，4局失3分吞敗，今天揮別陰霾，全場僅被敲出2支安打，讓對手揮空18次，製造7次三振，只有1次四壞，擁有10種球路的達比修，今天主要靠著彈指曲球搶下好球數，也更倚靠卡特球，而非另一顆硬卡特球（hard cutter）。

達比修有去年上、下半季成績差很多，今年球季延後開打，達比修有也在今天找回去年下半季投出防禦率2.76的感覺，「當然我的卡特球、控球還有一些動作要調整，但感覺真的很接近去年下半季。」

今天達比修有除了靠球路壓制對手，「屁屁」也幫上忙，6局上兩出局後，面對紐曼（Kevin Newman）敲出的投手方向平飛球，達比修側身用臀部擋了一下，球剛好彈到游擊手面前，再傳往一壘刺殺，紀錄上顯示是一次「1-6-3」的轉傳刺殺。

Yu Darvish uses his back side to bump a pitch Baez's way for a 1-6-3 groundout to end the 6th. pic.twitter.com/elpnowkGzN — Jordan Bastian (@MLBastian) August 1, 2020

有了達比修有的好投，小熊打線也在前5局就攻下4分，其中包括奇普尼斯（Jason Kipnis）的轉隊首轟，海沃德（Jason Heyward）有2安、2打點，瑞佐（Anthony Rizzo）則是1安、2打點。