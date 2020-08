MLB／屁屁接球 達比修有另類1-6-3刺殺

小熊隊日籍投手達比修有本季第二次先發,展現宰制力,面對海盜隊先發6局無失分,還送出7次三振,幫助小熊以6:3擊敗海盜,拿下個人本季首勝。

達比修有本季初登板,4局失3分吞敗,今天揮別陰霾,全場僅被敲出2支安打,讓對手揮空18次,製造7次三振,只有1次四壞,擁有10種球路的達比修,今天主要靠著彈指曲球搶下好球數,也更倚靠卡特球,而非另一顆硬卡特球(hard cutter)。

達比修有去年上、下半季成績差很多,今年球季延後開打,達比修有也在今天找回去年下半季投出防禦率2.76的感覺,「當然我的卡特球、控球還有一些動作要調整,但感覺真的很接近去年下半季。」

今天達比修有除了靠球路壓制對手,「屁屁」也幫上忙,6局上兩出局後,面對紐曼(Kevin Newman)敲出的投手方向平飛球,達比修側身用臀部擋了一下,球剛好彈到游擊手面前,再傳往一壘刺殺,紀錄上顯示是一次「1-6-3」的轉傳刺殺。

Yu Darvish uses his back side to bump a pitch Baez's way for a 1-6-3 groundout to end the 6th. pic.twitter.com/elpnowkGzN