MLB／基襪大戰太安靜不習慣 賈吉連三場開轟

洋基主場開幕戰迎戰紅襪，進場觀眾人數：0。

難以想像的畫面，今年因為新冠肺炎疫情都成為現實，這場靜悄悄的「基襪大戰」，洋基在3轟加上先發投手蒙戈馬利（Jordan Montgomery）先發5.2局失1分帶領下，以5：1贏球。

「我們都知道這裡本來應該擠滿觀眾，現在感覺真的有點不同。」賈吉坦言，對於沒有觀眾在場，球員們感到有點沮喪，「但比賽還是會繼續打，我們只能做好準備，就和以往一樣，上場拿下勝利。」

兩隊分數全靠全壘打進帳，查維斯（Michael Chavis）三局上敲陽春砲，成為紅襪全場唯一分數，賈吉在三局下就以兩分砲逆轉，烏謝拉（Gio Urshela）在第四局敲陽春砲，賈納（Brett Gardner）第八局補上陽春砲，洋基終場就以5：1擊敗世仇。

儘管季前大傷小傷不斷，賈吉已經連續三場開轟，紅襪教頭羅尼克（Ron Roenicke）對於他的怪力只能折服，「他太強壯了，你不能對他犯任何錯誤。」

賈吉的這發中右外野全壘打飛行距離376呎，剛好越過大牆，根據Statcast統計，這球只有在洋基與天使球場才會形成全壘打。