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MLB／下周一先發輪值有空缺 老虎要升誰神秘兮兮

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
老虎農場排名第一的「大物」投手麥茲，很有機會在下周「開箱」！ 美聯社
老虎農場排名第一的「大物」投手麥茲，很有機會在下周「開箱」！ 美聯社

老虎隊下周一出戰紅人隊，預定先發投手連日來掛著「TBA（待宣布）」，總教練賈登海爾（Ron Gardenhire）還沒打算要揭曉答案，「確定的是，我們那天會有個先發投手就是了。」引起猜測，老虎農場排名第一的「大物」投手麥茲（Casey Mize），是否要在大聯盟「開箱」了。

賈登海爾對於此戰先發投手神秘兮兮，「在總經理發表聲明前，我不能宣布任何事情。」

官網分析指出，如果老虎打算從牛棚找個人，頂替一場先發，完全不需要發表聲明，賈登海爾的說法等於暗示，將有人從托利多（Toledo）訓練基地升上來。

麥茲為今年大聯盟百大新秀第七名、老虎農場第一，今年夏訓在第一波19人淘汰名單中，總經理艾維拉（Al Avila）當時就談到麥茲的狀況。他表示，「當我們認為年輕選手已經準備好上來、帶來貢獻，我們就會讓他們升上來。」

162場球季的規定為，若球員在小聯盟待超過20天，則不計為一年完整年資，換算為60場賽季則為7.4天，若麥茲在下周一升上大聯盟，距離開季已超過一周，可避免他提前成為自由球員。

此外，底特律當天降雨機率超過8成，比賽有泡湯的可能性，老虎還有時間觀望，不急著做出決定。

老虎 大聯盟 牛棚

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