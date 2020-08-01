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MLB／大聯盟震怒 馬林魚球員傳酒吧群聚成防疫破口
大聯盟疫情重災區馬林魚隊，已傳出21名球員、教練確診，現在遭媒體爆料，防疫破口就出現在季前熱身賽的亞特蘭大客場之旅，球員無視防疫規範，有外出、群聚等行為，讓大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）很不高興。
消息指出，大聯盟針對馬林魚群聚感染事件啟動內部調查，他們在球季開打前的最後一波熱身賽，在客場出戰勇士，發現球員有外出、在飯店酒吧群聚等行為，可能就是造成球隊半數人員染疫的主因。
「邁阿密先鋒報」聯繫球團，發言人回應，「我們還未收到大聯盟的任何消息，無法發表回應。」
馬林魚最快要到下周三與費城人之戰才能恢復比賽，接下來的人員調度也是一大難題。球團已安排臥鋪巴士，將確診者從費城載回邁阿密，預估車程17小時；檢測結果為陰性者，繼續在費城飯店中隔離，若下周確定重啟賽事，也可能以巴士移動。
馬林魚下周三賽程為在主場迎戰費城人，但若此戰改為在費城開打，他們接著可搭乘巴士前往紐約，與大都會交手，接著轉戰水牛城，面對本季將以此為家的藍鳥。
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