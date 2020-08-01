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MLB／隔離期間重訓、傳接樣樣來 查普曼要回來了
洋基終於清空新冠肺炎傷兵名單，終結者查普曼（Aroldis Chapman）完成二採陰，將歸隊練球，何時能在實戰登板仍是未知數，但總教練布恩（Aaron Boone）預期不用等太久。
查普曼是洋基陣中第三名確診新冠肺炎的球員，他在美國時間7月11日檢測出陽性，隨後接受治療，並在曼哈頓豪華公寓中隔離，他不僅能在家裡重訓，連傳接球都不成問題。
「他確實在家裡傳接球，而且看起來是全力。」布恩表示，查普曼的狀況維持不錯，「他們都知道他是個訓練狂，也知道他有多懂得照顧自己。他的症狀並不嚴重，還能維持許多人都辦不到的訓練份量，我想他的訓練進度說不定也比一些人還超前一點。」
布恩表示，將在查普曼歸隊後，評估他的狀況，屆時才能知道這位終結者何時可以出賽。
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