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MLB／主席祭最後通牒 「再不乖乖防疫就取消球季」
大聯盟2020年賽季最快可能在美國時間下周一就告吹，在單周新增29確診後，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）已向球員工會發出警告，若球員繼續不嚴格遵守防疫規範，將強行中斷賽季。
大聯盟7月24日才剛開打，現在已經危在旦夕，馬林魚隊目前已累積21人確診，與他們交手過的費城人連帶受到影響，傳出2職員染疫，本周比賽中斷；最新病例出現在紅雀隊，因兩名球員確診，目前全隊在飯店隔離，與釀酒人之戰也遭到延期。
馬林魚爆發群聚感染事件時，曼弗瑞認為情況還不算太壞，若接下來的檢測結果「可以接受」，球季將繼續打下去，但在確診病例接二連三傳出後，他的態度也似乎有變。
ESPN記者帕森（Jeff Passan）爆料，曼弗瑞已聯繫球員工會主席克拉克（Tony Clark），若球員無法嚴格遵守防疫規範，導致確診病例繼續攀升，可能強行中斷賽季，已有球員擔心，大聯盟最快可能在下周一就宣告本季不打。
消息指出，賽事轉播中依然可見球員擊掌、吐口水等行為，讓政府相關當局對球員遵守防疫規範的態度有所質疑。帕森引述一位不具名高層人士說法：「某些不好的決定正在醞釀。」
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