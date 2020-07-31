MLB／法官逆轉砲判對手死刑 洋基有望破對金鶯開轟紀錄
洋基今日對金鶯，9局上半靠著強打賈吉（Aaron Judge）一記三分彈判對手死刑，終場洋基驚險以8:6逆轉比賽，帶走勝利。
洋基此役抓住金鶯先發投手明斯（John Means）控球不穩弱點追打，開局先藉著兩次觸身球攻佔得點圈，再靠著「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）安打敲回一分，隨後希克斯（Aaron Hicks）獲得保送形成滿壘，接棒的沃特（Luke Voit）抓準機會在2好1壞情況下扛出滿貫砲，一口氣替球隊灌進4分，首局就以5:0海放金鶯。
打線雖發威，先發投手哈普（J.A. Happ）卻沒保住優勢，兩局吞下對手2轟，奉送4分，於3局下就退場。本以為突如其來的雨勢能讓洋基穩住陣腳，無奈卻成為金鶯及時雨，暫停過後金鶯捕手塞維里諾（Pedro Severino）於8局下敲出兩分砲，反倒以6:5超前洋基。
不過金鶯終結者薩爾瑟（Cole Sulser）也出包，在一二壘有人情況下，對賈吉投出一顆偏高速球，讓他一棒掃出左外野方向逆轉三分彈，最終洋基有驚無險以8:6笑納勝利。
洋基本場比賽，包含賈吉三分砲在內，擊出2發全壘打，對金鶯已連續12場敲至少2轟，若下場作客金鶯再轟2支全壘打，將有機會追平作客單一球隊最多複數全壘打場次紀錄。
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