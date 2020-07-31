MLB／柳賢振連兩戰投不滿5局 美媒分析因球速下滑

去年重磅加盟藍鳥的韓籍投手柳賢振，今年開季遇亂流，前兩戰都投不滿5局，今天對上國民主投4.1局就丟掉5分吞下首敗，有記者就點出柳賢振的球速比起去年明顯下滑，或許跟近兩場比賽狀態有關聯。

柳賢振此役對國民，每局都讓打者上壘，一路搖搖晃晃進入第3局，隨即被國民捕手鈴木清敲出2分打點安打，第4局再挨泰勒（Michael Taylor）一棒兩分砲，隨後又被卡斯楚（Starlin Castro）、卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）接連敲兩支二壘安打再失一分，連續三局一口氣丟掉5分，雖後續三振鈴木清，還是難逃下場命運。

柳賢振開季陷低潮，可能跟球速下滑有關。藍鳥官方記者馬西森（Keegan Matheson）點出柳賢振速球降速的情況，從去年均速能維持90.7英里（約146公里），到開幕戰降至89.9英里（約145公里），一路掉到此役的88.3英里（約142公里）。