MLB／連兩戰飆雙位數三振 印地安人畢柏再寫驚人紀錄

印地安人先發畢柏（Shane Bieber），開幕就展現王牌風範，今日在度上演超狂表現，面對上個賽季最會開轟的雙城打線，主投8局賞13K無保送零失分，帶領球隊2:0擊退雙城，個人也寫下多項難得紀錄。

畢柏開幕戰即狂飆14K，此役面對打擊火力更強的雙城毫不畏懼，再讓對手狂吞13次三振，兩場合計送出27支老K，追平老前輩史普納（Karl Spooner）在1954年創下的開季前兩戰紀錄，並列聯盟之最。

不只如此，畢柏今天的演出，讓聯盟睽違近百年，再度有投手連兩場比賽投出13次三振無失分的比賽。前四位各個大有來頭，分別是野茂英雄、朴贊浩、名人堂投手強森（Randy Johnson）跟道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw），其中只有畢柏在開季前兩戰就完成這項創舉，相當難能可貴。

除了畢柏拿出殺神水準，印地安人投手群也相當罩，總計47局防禦率低至1.53，只讓對手打出31支安打，選到3次保送，還豪邁送出67K，當中畢柏、卡拉斯科（Carlos Carrasco）、普里塞克（Zach Plesac）共四度飆出雙位數三振，是目前印地安人暫居美中龍頭的重要功臣。