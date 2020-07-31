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MLB／今日戰績表 賈吉逆轉三分彈助洋基氣走金鶯

聯合新聞網 / 整理
賈吉在九局上石破天驚敲出逆轉三分砲！ 路透社
賈吉在九局上石破天驚敲出逆轉三分砲！ 路透社

MLB今日戰績表

國民 6:4 藍鳥

小熊 vs. 紅人 (因雨延賽)

印地安人 2:0 雙城

紅襪 4:2 大都會

光芒 1:2 勇士

皇家 5:3 老虎

洋基 8:6 金鶯

道奇 6:3 響尾蛇

水手 8:5 天使

教士 12:7(10局) 巨人

MLB明日賽程

02:10 紅雀 vs. 釀酒人

07:05 紅襪 vs. 洋基

07:10 紅人 vs. 老虎

07:10 大都會 vs. 勇士

07:35 光芒 vs. 金鶯

08:05 白襪 vs. 皇家

08:10 印地安人 vs. 雙城

08:10 教士 vs. 洛磯

08:15 海盜 vs. 小熊

09:10 太空人 vs. 天使

09:10 遊騎兵 vs. 巨人

09:40 運動家 vs. 水手

09:40 道奇 vs. 響尾蛇

球隊戰績表

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