MLB／今日戰績表 賈吉逆轉三分彈助洋基氣走金鶯

小熊今天對紅人的比賽，由三壘手布萊恩(Kris Bryant)獨立策動一次罕見的三殺守備，苦主則是紅人日籍野手秋山翔吾，成就小熊自1997年後的第一次。不過紅人恐因規則吃了悶虧，因為這記三殺守備帶點爭

2020-07-30 17:25