MLB／今日戰績表 賈吉逆轉三分彈助洋基氣走金鶯
MLB今日戰績表
國民 6:4 藍鳥
小熊 vs. 紅人 (因雨延賽)
印地安人 2:0 雙城
紅襪 4:2 大都會
光芒 1:2 勇士
皇家 5:3 老虎
洋基 8:6 金鶯
道奇 6:3 響尾蛇
水手 8:5 天使
教士 12:7(10局) 巨人
MLB明日賽程
02:10 紅雀 vs. 釀酒人
07:05 紅襪 vs. 洋基
07:10 紅人 vs. 老虎
07:10 大都會 vs. 勇士
07:35 光芒 vs. 金鶯
08:05 白襪 vs. 皇家
08:10 印地安人 vs. 雙城
08:10 教士 vs. 洛磯
08:15 海盜 vs. 小熊
09:10 太空人 vs. 天使
09:10 遊騎兵 vs. 巨人
09:40 運動家 vs. 水手
09:40 道奇 vs. 響尾蛇
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