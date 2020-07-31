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MLB／狙擊99哩直球 大谷翔平連兩天開轟
天使隊「二刀流」大谷翔平的投球功力還在溫習，但至少站在打擊區上，他的長程火力還在，今天面對水手隊，在第九局敲出三分砲，本季第二轟出爐，天使終場仍以5：8不敵水手。
水手先發投手岡薩雷斯（Marco Gonzales）投6.1局，只被敲出3安打、失2分（無責失），退場時僅以3：2領先，水手在九局上灌進5分，取得8：2領先，成為全場勝負關鍵。
大谷翔平第一打席被三振，第二打席敲出平飛球遭接殺，第三打席敲出二壘方向滾地球，靠野手選擇上壘，第九局再上打擊區，大谷翔平拒絕再被解決。
大谷翔平在一、二壘有人時，面對阿爾塔維拉（Dan Altavilla），纏鬥到第七球，將一記99哩直球轟向中左外野，飛行距離402呎，這發三分砲讓天使追近5：8，仍得吞下這場敗仗。
Ohtani with the moonshot 🌝 pic.twitter.com/od4QW3fFKH— Los Angeles Angels (@Angels) July 31, 2020
大谷翔平昨天才剛敲出本季首轟，第二發全壘打也馬上報到，本季累積23打數敲出4安打，2支為全壘打，打擊率1成74。
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