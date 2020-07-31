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MLB／紅襪瓦茲蓋斯雙響砲 隻手轟垮大都會

中央社 / 紐約30日專電
波士頓紅襪捕手瓦茲奎茲今天單場雙響砲，灌進3分打點，助球隊4比2擊敗紐約大都會。 路透社
波士頓紅襪捕手瓦茲奎茲今天單場雙響砲，灌進3分打點，助球隊4比2擊敗紐約大都會。 路透社

波士頓紅襪捕手瓦茲奎茲今天單場雙響砲，灌進3分打點，助球隊4比2擊敗紐約大都會。瓦茲奎茲連兩晚開轟，成為紅襪客場2連勝大都會的頭號功臣。

效力紅襪的林子偉昨天先發鎮守游擊，此役未獲上場機會。

瓦茲奎茲（Christian Vazquez）2局上從大都會先發投手馬茲（Steven Matz）手中揮出左外野陽春砲，紅襪先馳得點。3局下，大都會「安打機器」麥尼爾（Jeff McNeil）在滿壘情況下敲出穿越三游防線的安打，助球隊2比1超前。

紅襪下半局立刻還擊，波賈茲（Xander Bogaerts）內野安打上壘後，擔任第5棒的瓦茲奎茲再度將球轟出左外野全壘打牆，生涯第2度單場雙響砲，本季第4轟出爐，助紅襪要回領先。

29歲的瓦茲奎茲近兩季成為紅襪主戰捕手，昨晚比賽後段先開轟扳平比數，再把握得點圈有人的打擊機會敲安，打回2分保險分，助球隊6比5險勝大都會，今晚再度扮演紅襪英雄。

紅襪9局上攻勢再起，培拉薩（Jose Peraza）在滿壘情況下與大都會後援投手狄亞茲（Edwin Diaz）纏鬥10球，最後靠觸身球上壘，擠回一分。

紅襪贏球另一功臣是先發投手培瑞滋（Martin　Perez），他主投5.2局，被敲2支安打，失2分。在3任後援投手無失分守成下，培瑞滋本季加盟紅襪後首勝到手。

大都會打線熄火，全場僅5支零星安打，本週稍早作客波士頓2連勝後，回到主場反而吞下2連敗。紅襪與大都會4連戰，各拿2勝平分秋色。紅襪接下來將在紐約與宿敵洋基隊進行3連戰。

大都會

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