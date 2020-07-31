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MLB／恐怖！球棒飛出直擊頭部 67歲主審濺血
藍鳥與國民隊之戰今天發生濺血事件，一局下第一顆球，主審魏斯特（Joe West）就遭藍鳥比切特（Bo Bichette）脫手而出的球棒直擊頭部，當場血流如注，這位67歲的資深裁判，止血後於第三局重返場上執法。
韓籍投手柳賢振本季以四年8000萬美元披上藍鳥戰袍，但還未替球隊投出王牌身價，今天他演出轉隊後的第二戰，先發4.1局被敲9安打、失5分，連兩場都投不滿5局，藍鳥終場以4：6不敵國民，他也吞下本季首敗。
此戰首局發生令人驚心動魄的畫面，國民先發投手費德（Erick Fedde）第一球投出，比切特揮成界外球，球棒也順勢脫手而出，不偏不倚直擊魏斯特的頭部左側，當場濺血。
國民隊防護員雷薩德（Paul Lessard）上場為他緊急處理，以毛巾按壓止血，魏斯特隨後退場治療，比賽暫停6分鐘後恢復進行，由二壘審頂替主審位置，以三位裁判應急，魏斯特止血後在三局重返場上執法。
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