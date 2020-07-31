MLB／小鱒魚要出生了 楚奧特請陪產假暫時離隊

天使隊當家球星楚奧特（Mike Trout）從今天告假，但球迷不必擔心，他的缺陣無關疫情，單純是老婆快生了，向球團請陪產假。

楚奧特與太太潔西卡即將迎接第一個小孩誕生，他在先前受訪提到即將來到人世的兒子時，就說：「我已經迫不及待想見到他了，我們夫妻倆都很興奮。」他也稱讚懷胎十月的妻子，「堅強又勇敢，我不知道女人是如何辦到的。」他們已為小baby取好名字，但將保密到小孩出生後再公布。

大聯盟今年受到疫情影響而有特別規則，准許家有孕妻的球員可放棄打今年球季，照樣領到薪水，楚奧特也曾一度猶豫是否要打，他表示心裡想打，但又不想影響太太及即將出生的孩子，但最終隨著球季確定重啟、夏訓展開，楚奧特也決定投入賽季。

天使球團今天正式將楚奧特放進產假名單，他預計至少缺席三天，返家陪伴妻子生產。