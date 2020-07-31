MLB／球季縮水球賽也要縮水 大聯盟擬雙重賽只打7局
繼縮水賽季後，下一步是縮水球賽？ESPN記者帕森（Jeff Passan）指出，大聯盟已與球員工會達成共識，今年雙重賽將只打7局，加速消化賽事，現在只等正式通過。
大聯盟本季在疫情中開打，隨著確診病例傳出，賽事受到影響而延期，馬林魚和費城人隊都已累積7場賽事沒打，想如期打完60場賽季，需要56天打57場比賽，堪稱不可能的任務。
帕森指出，大聯盟已與球員工會達成共識，從8月1日展開的雙重賽程，比賽將只打7局，延長賽突破僵局制也繼續沿用。
報導中提到，球員工會主席克拉克（Tony Clark）在本周聯繫大聯盟副主席哈倫（Dan Halem），提出球員方有意縮短雙重賽，球員工會提出的方案包括兩場都打7局，或是日場打9局、晚場打7局，而大聯盟正向各隊老闆與總管洽詢意見中。
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