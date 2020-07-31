MLB／偷暗號0禁賽、近身球禁8場 道奇：真的太奇怪

道奇隊投手凱利（Joe Kelly）因對太空人隊投出近身球，遭禁賽8場，也再次引發外界對於大聯盟處分不公的批判，道奇外野手波拉克（A.J. Pollock）就質疑，違規偷暗號的禁賽處分是0場，觸身球卻是8場，「這真的很奇怪。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言，他認為凱利的8場禁賽處分過重，「對一名後援投手來說，以及對我來說，這都太超過了，有很多人都對處分如此嚴厲感到沮喪。」

波拉克就是其中之一，他說：「我想我們全都很驚訝，這處分真的太嚴厲了，我很遺憾這樣的結果，我認為太空人才是明顯越界吧！」

「這看起來就是不對勁，看看太空人所做的事，他們最終沒有球員受罰，這真的很奇怪。」波拉克也表示，希望凱利的禁賽場次可以下修，「60場賽季被禁賽8場，這真的太誇張了。」

太空人搞出世紀醜聞，球員卻在判罰中全身而退，早已令各界忿忿不平；今年2月，道奇投手伍德（Alex Wood）就曾說過，「諷刺的是，砸人的投手收到的禁賽場次，還會多於這些搞出百年最大騙局的傢伙。」現在更證實他的想法無誤。