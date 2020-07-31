MLB／躲不掉！費城人2職員染疫 與藍鳥三連戰再延期

新冠肺炎病毒已從馬林魚隊陣營蔓延開來，前一波系列賽與他們交手的費城人隊，在最新一波檢測結果顯示，有1名教練與1名職員確診，本周末所有賽事喊停，和馬林魚一樣已累積7場賽事延期。

在疫情中開打的大聯盟賽季，果然危機四伏，在馬林魚群聚感染爆發後，他們的開幕戰對手費城人成為下一波感染對象。

今天收到的檢測報告顯示，費城人有1名教練與1名負責主場休息室的職員確診，球團發布聲明稿，宣布接下來的活動暫停，等待進一步通知，下一波與藍鳥的兩天三連戰確定延期。

馬林魚確診消息傳出後，為了避免疫情蔓延，費城人已先取消與洋基的四連戰，現在又多三場打不成，未來如何消化賽程、賽季怎麼打下去，現在只能且戰且走，馬林魚與費城人都已累積7場比賽要補，若要打完60場，需在56天內打57場比賽，幾乎是不可能的任務。

連帶受到的影響的球隊還有藍鳥，周末的行程突然空下來，總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）被問到這幾天球隊將安排什麼行程，他說：「這是個好問題，我也不知道該怎麼回答。」