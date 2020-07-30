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MLB／超低球撈出首轟 大谷翔平仍不滿意

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平(右)轟出全壘打仍不滿意。 美聯社
大谷翔平(右)轟出全壘打仍不滿意。 美聯社

天使隊「投打二刀流」大谷翔平打擊回溫，今天面對一顆低球，硬是將球「撈」出全壘打牆外，用宛如打高爾夫的姿勢，敲出本季首轟，不過追打壞球這點，是大谷賽後自認還需要調整的地方。

天使今天以7：10輸給水手隊，大谷翔平擔任第四棒、指定打擊，5打數敲出1安打，有3分打點，最大亮點就是4局下面對先發投手鄧恩（Justin Dunn）的一顆偏低曲球開轟，而且是一發三分砲。

根據大聯盟紀錄，這顆低球距離地面僅1.2呎（約36.6公分），大谷卻能轟出一發擊球初速為101哩、飛行距離402呎的全壘打，也難怪大聯盟推特在貼出大谷開轟影片時說，「大谷是怎麼敲成全壘打的？」

雖然總教練麥登（Joe Maddon）稱讚大谷面對壞球開轟，身體平衡保持得很好，不過大谷認為，面對壞球應該要放掉，「真正要打的是第二球才對，那球很甜。」

麥登認為大谷翔平正在逐漸找回信心，這發三分砲也有幫助，「他在打擊區逐漸找到感覺，信心也逐漸回來，在投球前還有幾場要打擊，我們會讓他保持在正確的方向上。」

大谷翔平 天使

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