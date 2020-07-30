MLB／小熊23年來首見三殺守備 紅人因規則吃悶虧

小熊今天對紅人的比賽，由三壘手布萊恩(Kris Bryant)獨立策動一次罕見的三殺守備，苦主則是紅人日籍野手秋山翔吾，成就小熊自1997年後的第一次。不過紅人恐因規則吃了悶虧，因為這記三殺守備帶點爭議。

布萊恩是在第七局滿壘時，在三壘區飛撲接殺秋山翔吾的平飛球後，再踩三壘與傳往一壘完成三殺，不過透過重播畫面顯示，布萊恩接殺前球似乎已先落地，然而根據大聯盟規則，內野平飛球並無法使用電視輔助判決，紅人自然無法提出挑戰。

賽後布萊恩也表示自己並不確定是否接殺，「我直覺地相信我接到了，但看完重播後我認為很難說，不過我生涯從未完成三殺守備，這還是很酷。」

儘管紅人吃了悶虧，但不影響比賽結果，因為在這之前紅人早已取得7分大幅領先，最後也以12：7順利贏球。