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MLB／大聯盟級防疫 張育成搭機移動做示範

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張育成戴口罩。 路透
張育成戴口罩。 路透

印地安人隊今天對白襪隊之戰以0：4遭完封，結束主場6連戰後，全隊啟程前往明尼蘇達，準備明天開始到客場對戰雙城隊的賽事，旅美台將張育成也趁這個機會，跟球迷分享球隊在疫情間如何搭乘飛機移動。

美國新冠肺炎疫情仍在持續中，大聯盟日前開打，雖然訂出不少防疫規範，但各隊仍免不了到客場出賽，移動過程也增加染疫風險。

本季第一次到客場出賽，張育成在臉書分享，球隊搭機時的相關規定，包括需要照指定座位入座，採取梅花座保持社交距離，而第一件事就是戴上手套、消毒個人區域，「防疫做得好，球季才可以順利進行。」

大聯盟其他球隊也針對疫情做出客場移動的調整，以台將林子偉效力的紅襪隊為例，今年球隊飛機從原本的72人座私人飛機，改為波音757，有187個位子，才可拉開社交距離，飲食採用盒裝餐盒，並提供乾洗手，而行李也會經過消毒。

張育成 大聯盟 林子偉

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