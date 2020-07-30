MLB／今日戰績表 廝殺13局道奇再勝太空人

波士頓紅襪今年開季打得跌跌撞撞，第一個系列賽對上徹底重建中的金鶯，三連戰竟只拿下一勝，隨後對上大都會也持續吞敗。開季至今一勝四敗的他們，在這個每一場賽事重要性都被放大2.7倍的縮水賽季裡，情勢顯得更加

2020-07-30 07:00