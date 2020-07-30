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MLB／今日戰績表 廝殺13局道奇再勝太空人
MLB今日戰績表
洛磯 5:1 運動家
響尾蛇 4:7 遊騎兵
國民 4:0 藍鳥
白襪 4:0 印地安人
小熊 7:12 紅人
道奇 4:2(13局) 太空人
釀酒人 3:0 海盜
光芒 4:7 勇士
皇家 4:5 老虎
紅襪 6:5 大都會
洋基 9:3 金鶯
紅雀 0:3 雙城
教士 6:7 巨人
水手 10:7 天使
MLB明日賽程
04:05 國民 vs. 藍鳥
06:10 小熊 vs. 紅人
07:07 印地安人 vs. 雙城
07:07 紅襪 vs. 大都會
07:10 光芒 vs. 勇士
07:10 皇家 vs. 老虎
07:30 洋基 vs. 金鶯
09:40 道奇 vs. 響尾蛇
09:40 水手 vs. 天使
09:45 教士 vs. 巨人
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