MLB／大谷翔平本季首轟出爐 首次2好0壞下開轟

日本球星大谷翔平今年在美國職棒大聯盟的開季投打不順，今天在主場一吐悶氣，把一記偏低的變化球撈出全壘打牆外，本季首轟出爐。

2020年球季，大谷翔平低潮中起步，今天賽前，他以打者身分出賽3場，14打數2安打，打擊率1成43；26日先發投球，無法解決任何一人，失掉5分退場，防禦率無限大。

洛杉磯天使今天在主場迎戰西雅圖水手，大谷翔平擔任第4棒指定打擊，4局下面對投手鄧恩（Justin Dunn），鎖定80英里的曲球開轟。

當時鄧恩先搶下2個好球，大谷球數絕對落後下，對這顆掉出好球帶下緣的變化球開轟。擊球速度101英里，飛行距離402英尺。

這支全壘打除了是大谷翔平本季首轟之外，也是他在美國生涯第一次在2好球0壞球的情況下開轟。

原本天使0比1落後，靠著大谷的這支全壘打，送回壘上的隊友楚奧特（Mike Trout）、瑞登（Anthony Rendon）反而以3比1領先。5局下古德溫（Brian Goodwin）追加陽春砲，拉大為4比1。

疫情下關門比賽，大谷翔平開轟之後，沒有觀眾的歡呼，回到本壘與隊友隔著空氣擊掌。

大谷翔平在主場一吐悶氣，把一記偏低的變化球撈出全壘打牆外，本季首轟出爐，也是首次在2好0壞下開轟。 路透社

今年是大谷在美國第3季，去年因手肘開刀只當打擊者，今年恢復又投又打的「二刀流」身手，不過3天前本季首場投球卻是滑鐵盧，被敲3安打、送出3保送，以往動輒100英里的球速，剩92英里。

總教練麥登（Joe Maddon）日前說，大谷的身體狀況沒問題，應是開刀之後都會遇到的心理障礙。而大谷也呼應教頭的說法，說還在找比賽的節奏，後悔沒有全力投球。