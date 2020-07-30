MLB／林子偉再度先發 游擊守備穩健但2打數掛蛋

效力美國職棒大聯盟波士頓紅襪的林子偉今天先發，2打數無安打，不過鎮守游擊表現穩健，2度獨立策動雙殺守備。紅襪靠著瓦茲蓋斯比賽後段開轟、打回3分，6比5客場險勝紐約大都會隊，止住4連敗。

林子偉連3戰未上陣後，此役擔任第9棒，鎮守游擊大關，本季第2度獲得先發機會。

林子偉面對大都會王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom），3局上遭三振，5局上擊出左外野飛球，遭接殺出局。林子偉8局上被換下，由波賈茲（Xander Bogaerts）代打，開季以來尚無打滿整場的紀錄，打擊率從賽前的3成33降至2成。

林子偉打擊雖無建樹，守備仍保持水準。5局下一人出局，兩隊2比2平手，大都會靠保送與安打攻占一、二壘，林子偉隨後攔截中間方向滾地球，獨立策動雙殺，替紅襪先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）化解失分危機。

這場比賽兩隊你來我往，互有領先。大都會1局下靠3支短程安打與野手選擇先馳得點。紅襪4局上發動反攻，連兩支二壘安打後把握迪格隆兩度暴投，攻下2分。

大都會外野手尼莫（Brandon Nimmo）5局下揮出陽春砲，扳平比數。21歲小將席曼尼茲（Andres Gimenez）6局下揮出三壘安打，打回超前分，這也是他大聯盟生涯首分打點。

紅襪捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）7局上回敬一發陽春砲，兩隊3比3平手。

紅襪8局上發揮凌厲攻勢，中心打者莫伊蘭（Mitch Moreland）在滿壘時擊出內野安打，打回超前分。瓦茲奎茲隨後補上帶有2分打點的安打，替紅襪增添保險分。

大都會強棒塞佩達斯（Yoenis Cespedes）8局下擊出陽春砲，追回一分。大都會9局下企圖翻盤，無人出局便靠連續保送與安打攻占滿壘，最後只攻下一分。紅襪在驚濤駭浪中贏球，本季首次客場之旅旗開得勝，4連敗止步。

美國職棒大聯盟紐約大都會29日主場迎戰波士頓紅襪隊，為新型冠狀病毒疫情爆發以來，紐約地區首場大聯盟例行賽。