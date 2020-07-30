MLB／退出決定太輕率 勇士馬卡基斯想回歸賽季

月初宣布退出今年縮水賽季，勇士隊外野手馬卡基斯（Nick Markakis）如今改變心意，打算重新加入球隊，成為第一位退出又回歸今年大聯盟賽季的選手。

36歲的馬卡基斯月初才說，和染疫的隊友弗里曼（Freddie Freeman）通話，突然意識到「棒球不是全世界」，打開眼界後決定退出今年賽季。

不過根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）和布萊恩（David O’Brien）說法，效力勇士5個球季的馬卡基斯改變心意，並認為月初的決定「太輕率」，並沒做出通盤思量，前幾天已打給勇士總經理安索普洛斯（Alex Anthopoulos）解釋他的選擇，並希望重新加入球隊。

選擇退出今年賽季的球員已進入禁賽名單，想回歸必須先和大聯盟提出申請，不過隨著賽季持續進行，未來反悔想回歸球隊的難度將越來越高，以維持球隊競爭的公平性。

目前仍選擇退出本季的包括洛磯隊左投柯林斯（Tim Collins）、道奇隊強投普萊斯（David Price）、國民隊辛默曼（Ryan Zimmerman）和卡斯提歐（Welington Castillo）、紅雀隊火球男希克斯（Jordan Hicks）、白襪隊投手寇佩區（Michael Kopech）、響尾蛇隊投手李克（Mike Leake）、海盜隊諾艾希（Hector Noesi）及巨人隊捕手波西（Buster Posey）。