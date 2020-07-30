MLB／三度盜壘王 前大都會明星快腿雷耶斯宣布退休

4度入選美國職棒大聯盟MLB明星賽、2005年起連3年成為國聯盜壘王的快腿雷耶斯（Jose Reyes）在今天正式宣佈退休，結束16年的大聯盟球員生涯。

路透社報導，37歲的雷耶斯2003年在紐約大都會初登大聯盟舞台，在大都會打了9個球季後，輾轉待過邁阿密馬林魚、多倫多藍鳥、科羅拉多洛磯，2016年重回發跡的大都會，但他上一次在大聯盟出賽，已是2018年的事。

雷耶斯生涯出賽1877場，共敲出2138支安打，打擊率2成83，曾在2011年以3成37的打擊率拿下國家聯盟打擊王。擁有一雙快腿的雷耶斯，生涯共有517次盜壘成功，全盛時期的單季盜壘成功次數驚人，2005年到2007年間，分別以60次、64次、78次盜壘成功，在國聯盜壘王獎項上完成3連霸，2006-07的盜壘更傲視全MLB。

在他的退休聲明上，雷耶斯說：「身為一個在多明尼加長大的小男孩，我從沒想過經由這些令人感到不可思議的比賽，來實現我現在所擁有的一切。」

雷耶斯2015年在洛磯隊時，曾在夏威夷涉嫌對包括妻子在內的人施暴，並因這起家暴案被禁賽51場。