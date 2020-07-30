MLB／未率隊破貝比魯斯魔咒 紅襪老教頭病逝享壽88歲

讓紅襪長年與MLB世界大賽冠軍絕緣的「貝比魯斯魔咒」在2004年破除，原有機會率隊提前在1986年破除魔咒的總教練麥納瑪拉近日過世，享壽88歲。

球員生涯始終無法登上大聯盟的麥納瑪拉（John McNamara）在退役後以教練身分站上大聯盟舞台，1969年首度在美國職棒大聯盟MLB執教，一路以來歷經19個球季，曾擔任奧克蘭運動家、聖地牙哥教士、辛辛那提紅人、洛杉磯天使、波士頓紅襪、克里夫蘭印地安人等隊總教練。

麥納瑪拉曾在6個球隊執教，生涯督軍近2400場比賽，戰績1160勝、1233敗，僅兩季率隊打進季後賽，其中一次就是在紅襪的1986年。

紅襪1919年把球隊看板球星貝比魯斯（Babe Ruth）賣給紐約洋基，據傳當時貝比魯斯對此十分憤恨，因此詛咒紅襪永遠再也無法獲得世界大賽冠軍。因為這個「貝比魯斯魔咒」，讓紅襪1918年奪冠後就始終無緣拿下世界大賽冠軍，直到2004年紅襪才破除「貝比魯斯魔咒」搶下世界大賽冠軍。

在那之前，紅襪曾在1986年麥納瑪拉掌兵符時有機會提前破解魔咒，當時紅襪在世界大賽的系列賽以3勝2負取得「聽牌」優勢。系列賽第6戰，紅襪10局上半拿下2分，握有兩分領先優勢，卻在10局下半兩出局，僅差再拿下最後1個出局數就能奪冠的情況下，出現要命失誤，讓紐約大都會拿下勝利。

第7戰紅襪未能反撲成功，讓大都會後來居上封王，也讓紅襪無緣破解「貝比魯斯魔咒」一舉登頂，麥納瑪拉在第6戰的幾個關鍵調度引發爭議，因此被指為紅襪當年未能奪冠的關鍵。