MLB／馬林魚再傳壞消息 小聯盟老闆染新冠肺炎病逝

馬林魚隊才陷入新冠肺炎大感染風暴，今天又傳出壞消息，馬林魚旗下的3A隊伍威奇托暴風潮（Wichita Wind Surge）大股東施威克海默（Lou Schwechheimer）因新冠肺炎併發症離世，享壽62歲。

施威克海默2016年買下紐奧良微風隊（New Orleans Zephyrs），第一個球季就將球隊改名成紐澳良嬰兒蛋糕隊（New Orleans Baby Cakes），2019年球季結束後並搬家到堪薩斯州的威奇托並改名，今年夏天新球場河濱體育場本要亮相，但小聯盟賽程因新冠肺炎疫情取消。

當地媒體《威奇托之鷹（ Wichita Eagle）》高級副總裁福爾瑪（Jared Forma）哀悼說，威奇托家族失去重要成員，哀痛沒有任何語言能形容，「他會被家人和朋友深深懷念，還有包括整個棒球大家庭。在這艱難時刻，我們會為他的妻子和女兒祈禱。」

施威克海默和紅襪所屬的3A隊伍波塔基特紅襪（Pawtucket Red Sox）也結緣超過35年，另外是光芒隊小聯盟球隊夏洛特巖蟹 （Charlotte Stone Crabs）股東。

福爾瑪表示，威奇托爆風潮將持續努力，完成施威克海默的夢想和願景，「他很自豪將這裡稱之為家，我們將確保他永存在河濱體育場。」

美國是新冠肺炎重災區，全國超過430萬例確診，造成超過15萬人死亡，且近幾天疫情不見趨緩，單日新增案例可以超過6萬人、超過1千人病逝。