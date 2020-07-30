MLB／故意投近身球？ 道奇凱利遭禁賽8場

道奇隊和太空人隊昨天上演板凳清空衝突，道奇「肇事者」投手凱利（Joe Kelly）今天收到罰則，大聯盟送出一張禁賽8場的罰單，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）禁賽一場，太空人隊總教練貝克（Dusty Baker）遭罰款，金額並沒公布。

昨天意外發生在第6局，凱利先對太空人布萊格曼（Alex Bregman）投出近身球，再對柯瑞亞（Carlos Correa）的頭部招呼，之後還做鬼臉挑釁，造成兩隊球員衝突；凱利已經提出上訴，今天繼續進行的系列賽仍能上陣，羅伯茲的禁賽馬上執行，今天賽事由板凳教練格倫（Bob Geren）暫代兵符。

今年賽季受新冠肺炎影響，各隊例行賽只打60場，8場禁賽等於賽程的百分之13，不過凱利否認他昨天舉動是故意，這番說法太空人並不領情，且凱利過去也曾有「黑歷史」，2018年4月和洋基隊奧斯丁（Tyler Austin）打架而禁賽6場。

太空人先發投手投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）今天賽前也指出，凱利毫無疑問是有心製造衝突，儘管兩隊2017有些恩怨，但凱利並非當時成員，昨天的投球非常「不專業」。

道奇3年與太空人在世界大賽碰頭，太空人激戰7場後奪冠，但這段時間正是球隊「偷暗號」區間；之後洛杉磯市議會曾為球迷和球隊發聲，但要大聯盟撤銷太空人的冠軍、改頒給道奇隊的提案遭否決。