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MLB／新冠肺炎爆不完！ 馬林魚染疫者再多1人

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
馬林魚最新檢測結果又有1人確診，染疫總人數達到18人。 美聯社
馬林魚最新檢測結果又有1人確診，染疫總人數達到18人。 美聯社

馬林魚隊爆發新冠肺炎大感染，超過兩位數成員染疫，且《ESPN》根據消息來源透露，馬林魚最新檢測結果又有1人確診，染疫總人數達到18人。

馬林魚開季第一個系列賽和費城人隊交手，目前球隊仍留在費城，最初只報導4人染上新冠肺炎，包括先發投手尤瑞尼亞（Jose Urena），但隔天就傳出高過兩位數成員染疫，和金鶯隊的系列賽緊急喊卡。

大聯盟昨天已將馬林魚本周賽程全部延期，聯盟聲明中指出，讓馬林魚集中精神照顧球員是目前最明智之舉，計畫下周重啟球隊營運。

從上周第一波染疫消息開始到今天再傳1名確診者，馬林魚已有16名球員和2名教練新冠肺炎檢測結果呈陽性。

根據消息來源透露，這兩天費城人球員和教練進行檢測，沒有任何球員和教練染疫，但曾進入馬林魚球員休息室的一名工作人員確診。

美國傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）上《ESPN》節目時表示，他認為大聯盟處理得當，他已和多支隊伍進行過討論，當然也和大聯盟會晤談過這種需要的防疫協議，「其中一個討論內容是，如果發生群聚感染，要怎麼應對？關閉球隊嗎？對其他對手的影響？這些都是考量。」

佛奇認為，大聯盟的防疫不僅要每日觀察，也是每周都要持續追蹤的重點。

馬林魚 大聯盟 費城人

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