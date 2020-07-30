MLB／馬林魚17人確診 開季1周賽程就大亂

大聯盟疫情再延燒，馬林魚隊昨天再傳出四人確診罹患新冠肺炎，單隊累積人數已達十七人，未來六場賽事全部延期，連帶影響四支球隊，新球季開打沒多久，賽程就得大變動。

馬林魚群聚染疫已從最初四人飆升到十七人，大聯盟趕忙「止血」，宣布美國時間上周五至今，進行六千四百例檢測，其他廿九支隊伍未出現確診案例，包括最後與馬林魚交手的費城人隊。

馬林魚爆出確診案例後，前天對金鶯隊賽事已取消，接下來三戰對金鶯隊也在昨天確定喊卡，金鶯在主場對馬林魚隊的賽事，改為對洋基隊，洋基主場開幕戰延期改對紅襪隊。

馬林魚對國民隊三連戰也順延，據美國「ＥＳＰＮ」等媒體報導，國民球員舉行內部投票，泰半反對如期和馬林魚交手。

馬林魚球員待在費城待命，執行長基特表示，球團非常謹慎面對疫情危機，「所有球員、教練和工作人員，可以理解很難去忍受這次經歷。」

大聯盟開打才過一個周末，就爆發出單一球隊群聚感染，與ＮＢＡ不同，大聯盟捨棄與外界隔絕的「泡泡式 」環境，讓各隊往返不同城市，即使制定大量防疫規定，球員與教練仍面臨染疫風險。

道奇隊投手普萊斯今年因顧慮疫情，放棄年薪不出賽，他也在推特發文，質疑大聯盟主席曼弗瑞未盡力照顧球員健康，「我現在待在家的原因之一，就是球員健康沒有被放在首位，我認為情況根本沒變。」