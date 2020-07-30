聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／馬林魚17人確診 開季1周賽程就大亂

聯合報 / 記者蘇志畬曾思儒／綜合報導
馬林魚隊又有四名成員對新冠病毒檢測呈陽性反應，聯盟宣布，邁阿密馬林魚隊本周賽事暫告中。(美聯社) 美聯社
馬林魚隊又有四名成員對新冠病毒檢測呈陽性反應，聯盟宣布，邁阿密馬林魚隊本周賽事暫告中。(美聯社) 美聯社

大聯盟疫情再延燒，馬林魚隊昨天再傳出四人確診罹患新冠肺炎，單隊累積人數已達十七人，未來六場賽事全部延期，連帶影響四支球隊，新球季開打沒多久，賽程就得大變動。

馬林魚群聚染疫已從最初四人飆升到十七人，大聯盟趕忙「止血」，宣布美國時間上周五至今，進行六千四百例檢測，其他廿九支隊伍未出現確診案例，包括最後與馬林魚交手的費城人隊。

馬林魚爆出確診案例後，前天對金鶯隊賽事已取消，接下來三戰對金鶯隊也在昨天確定喊卡，金鶯在主場對馬林魚隊的賽事，改為對洋基隊，洋基主場開幕戰延期改對紅襪隊。

馬林魚對國民隊三連戰也順延，據美國「ＥＳＰＮ」等媒體報導，國民球員舉行內部投票，泰半反對如期和馬林魚交手。

馬林魚球員待在費城待命，執行長基特表示，球團非常謹慎面對疫情危機，「所有球員、教練和工作人員，可以理解很難去忍受這次經歷。」

大聯盟開打才過一個周末，就爆發出單一球隊群聚感染，與ＮＢＡ不同，大聯盟捨棄與外界隔絕的「泡泡式 」環境，讓各隊往返不同城市，即使制定大量防疫規定，球員與教練仍面臨染疫風險。

道奇隊投手普萊斯今年因顧慮疫情，放棄年薪不出賽，他也在推特發文，質疑大聯盟主席曼弗瑞未盡力照顧球員健康，「我現在待在家的原因之一，就是球員健康沒有被放在首位，我認為情況根本沒變。」

疫情 新冠肺炎 連戰

延伸閱讀

MLB／新仇舊恨不意外！ 道奇戰太空人板凳清空

MLB／馬林魚疫情惡化 公衛專家：大聯盟騎虎難下

MLB／賽程「疫」動 洋基主場開幕戰改碰紅襪

MLB／馬林魚大規模染疫 大聯盟打算照打

相關新聞

MLB／馬林魚17人確診 開季1周賽程就大亂

大聯盟疫情再延燒，馬林魚隊昨天再傳出四人確診罹患新冠肺炎，單隊累積人數已達十七人，未來六場賽事全部延期，連帶影響四支球隊...

投打典範屹立不搖 韋恩萊特、克魯茲越老越夯

開季首個系列戰結束後，大聯盟竟沒有任何一支球隊能夠保持不敗之身，沒有球隊能完成橫掃，上次如此景況已要追溯到1954年，當時全大聯盟只有16隊，時空背景和現在大相逕庭，極為罕見。 場上奮鬥的球員來

MLB／道奇凱利否認報復性投球 太空人教頭不買單

太空人季前爆出「偷暗號」醜聞，2017年世界大賽冠軍因此被外界打上「不純」標籤，今天與當年爭冠組合、也是被視為最大受害者的道奇交手，兩隊不意外的因「近身球」打出火氣，造就本季第一場板凳清空，不過在防疫

MLB／新仇舊恨不意外！ 道奇戰太空人板凳清空

美國職棒洛杉磯道奇隊今天對上休士頓太空人隊，新仇舊恨湧上心頭。道奇隊救援投手凱利在6局下屢投近身球、又與太空人隊打者互相...

MLB／今日戰績表 仇人相見板凳清空道奇勝太空人

MLB今日戰績表 白襪 3:4 印地安人 白襪 3:5 印地安人(雙重賽) 洋基 (疫情擔憂延賽) 費城人 藍鳥 5:1 國民 小熊 8:5 紅人 勇士 2:5 光芒 釀酒人 6:8 海

MLB／馬林魚疫情惡化 公衛專家：大聯盟騎虎難下

MLB疫情漏洞持續擴大，馬林魚隊再傳添4起球員確診案，針對半數球員都中標的馬林魚隊，聯盟持續消極處理，讓後續對手國民隊萬分緊張，在國民對全體投票不願意前往佛州作戰後，聯盟才宣布馬林魚暫時停賽。公衛專家

MLB／4年合約首年放水流 紅雀米克拉斯動刀整季報銷

紅雀今天傳出壞消息，主力先發米克拉斯（Miles Mikolas）確定得動刀修復右前臂肌腱而整季報銷，除了讓輪值出現空缺，剛與他簽下的4年延長合約、第一年等同付諸流水。 米克拉斯原定要在30日先

MLB／雙重賽第二戰再先發 張育成吞2K還敲雙殺打

印地安人隊今天和白襪隊進行雙重賽，旅美台將張育成第2戰以先發二壘手之姿登場，但3打數無功而返，吞下2次三振還出現一次雙殺...

MLB／賽程「疫」動 洋基主場開幕戰改碰紅襪

馬林魚隊成大聯盟新冠肺炎防疫破口，最新消息已有17人確診，大聯盟緊急調整賽程，費城人隊和洋基隊的4連戰都取消，洋基也投票...

MLB／馬林魚擴大至17人染疫 本周6場比賽都取消

一則以喜，一則以憂，多名成員染上新冠肺炎的馬林魚隊，最新再傳出4人確診，累積人數已達17人，到美國時間周日前的比賽都取消...

MLB／又4人中鏢！馬林魚染疫風暴蔓延 打亂另4隊賽程

美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚隊染疫風暴蔓延，中鏢隊職員增至17人。大聯盟今天宣布馬林魚未來6場比賽全部延期，波及其他4隊賽程，新賽季開打不到一週就因疫情陷入大亂。

MLB／馬林魚傳群聚感染 賽季擬繼續進行

大聯盟剛打完第一波系列賽，就傳出馬林魚隊群聚感染事件，至少十四人確診新冠肺炎，主場開幕戰泡湯，馬林魚執行長基特坦言：「球...

熱門新聞

動滋券中獎人點入網頁傻眼 店家：我們也很困擾

動滋券中籤與否以簡訊為主 身分證ID大小寫查詢有差

中職／翁瑋均、黃恩賜想更強 不能只會贏悍將

NBA／坐「龍椅」受訪受熱議 詹姆斯一笑置之

羽球／確定了！ 台北羽球公開賽今年停辦

MLB／又4人中鏢！馬林魚染疫風暴蔓延 打亂另4隊賽程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。