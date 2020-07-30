神鱒想打季後賽 需靠大谷、瑞登關鍵助拳

當今大聯盟的第一把交椅「神鱒」楚奧特(Mike Trout)早已打遍天下無敵手，可惜鮮少有在季後賽露面的機會。而在今年季後賽擴增至16隊後，天使隊重回季後賽的機會大增，楚奧特的隊友能否給予一臂之力會是一大關鍵。

今年是楚奧特的第10個球季，自他2011年登上大聯盟以來，天使隊只有2014年打進過季後賽，且那年在首輪就遭皇家橫掃出局，因此楚奧特從未在季後賽嚐過勝利的滋味。天使隊已連續5年沒打進季後賽，且連4年勝率不到5成，原本今年的戰力恐怕又要讓他們與季後賽失之交臂，但改制後又讓他們看到一線曙光。

天使隊今年以7年2億4500萬的合約簽下明星三壘手瑞登(Anthony Rendon)，大幅提升了進攻火力。有了瑞登的天使隊雖得到了競爭力，但還不足以讓他們拿到原本10個名額的季後賽門票。然而現在多了6隊可打季後賽，天使隊只要在美聯西區拿下第2名就可打季後賽，若是分區第3名，各聯盟也有兩個外卡名額可搶。美西今年的陣容還是太空人隊獨霸，運動家、天使與遊騎兵隊戰力算是在伯仲之間，競爭相當激烈，屆時可能形成這三隊搶分區第二個名額的局面。

從冠軍隊國民挖角來的瑞登(左一)、以及重回二刀流的大谷翔平(右二)，將會是天使隊今年力拚季後賽的關鍵人物。 美聯社

近幾年天使隊的團隊打擊表現平平，去年團隊OPS為美聯第9的.746，且這數字是靠楚奧特一人的大幅拉抬。今年瑞登加入後可就不一樣了，去年他的OPS高達1.010，而去年全聯盟OPS超過1的球員只有6位，加上楚奧特的1.083，等於天使打線擁有去年OPS超過1的6名球員當中的兩位，使得今年天使打線不再是「楚奧特與他的夥伴們」了。天使中心棒次將由楚奧特、瑞登、厄普頓(Justin Upton)與大谷翔平組成，可說是頗有看頭。厄普頓去年因傷只出賽63場，儘管上季表現不理想，但別忘了他2018年還有30轟的實力。大谷則是去年天使陣中表現僅次於楚奧特的打者，OPS有.848，且12次盜壘成功為全隊最高。

天使隊最大的問題還是出在輪值，去年團隊先發投手的WAR值只有3.2，在全聯盟30支球隊當中敬陪末座，輪值投最多局數的不過是希尼(Andrew Heaney)的95.1局。為此他們向金鶯隊交易來邦迪(Dylan Bundy)，並簽下德黑蘭(Julio Teheran)，不過這兩位的功用較傾向於吃局數，並無法帶來明顯的效用。

這時天使輪值的關鍵就在恢復二刀流身分，重回投手丘的大谷身上了。以天賦與各界的期待來講，大谷該算是天使隊的王牌投手，若他今年能有2018年的水準，對天使隊會有極大的幫助。但他因動了韌帶更換手術已有近2年未投球，是個不穩定的因素。他在復出擔任投手的第一場球一個打者都沒解決就退場，只能期盼他能趕緊恢復身手。

大谷翔平在投手丘復出後的首戰表現嚴重失常，要是他不能恢復2018年時的水準，天使投手輪值問題就大條了。 美聯社

輪值當中另一位值得期待的是二年級生坎寧(Griffin Canning)，他去年在Baseball America的百大新秀排名第63，上季首登大聯盟投了90.1局，防禦率4.58，表現不是很理想。但他的天分還是讓他有很大的進步空間。

天使牛棚相對穩定，去年團隊WAR值2.5在全聯盟排第16。他們的終結者羅伯斯(Hansel Robles)上季表現相當出色，防禦率僅2.48，並拿下23次救援成功，可說是天使近年最可靠的終結者。

羅伯斯是天使去年意外找到好用的終結者，穩定性相當不錯，今年雖然開季首戰就砸鍋，但隔天再上立刻恢復正常。 美聯社

天使新任教頭麥登(Joe Maddon)向來擅於整合年輕有天賦的球隊，過去光芒與小熊隊在他的帶領下都得以快速成長，他幫助光芒隊打進隊史首次世界大賽，甚至率領小熊拿下暌違108年的冠軍。今年球季縮短為60場，可說是場場關鍵，而天使在有了新強打瑞登與重回投手丘的大谷後，能否依靠麥登的帶隊功力在擴增名額的球季重返季後賽，會是今年的一大看點。