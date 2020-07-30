快訊

防中國侵台 美眾議員提案：授權總統動武護台、美台總統互訪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紅襪輪值慘不忍睹 本季前景大不妙

聯合新聞網 / 李秉昇
今年的紅襪球員休息區與過去相比顯得星光暗淡，尤其是先發投手部份更是會讓球迷極度悲觀。 美聯社
今年的紅襪球員休息區與過去相比顯得星光暗淡，尤其是先發投手部份更是會讓球迷極度悲觀。 美聯社

波士頓紅襪今年開季打得跌跌撞撞，第一個系列賽對上徹底重建中的金鶯，三連戰竟只拿下一勝，隨後對上大都會也持續吞敗。開季至今一勝四敗的他們，在這個每一場賽事重要性都被放大2.7倍的縮水賽季裡，情勢顯得更加嚴峻，若放到一般賽季，他們等於已經陷入了3勝11敗的難堪窘境。

儘管他們在今年初交易掉陣中首席球星貝茲（Mookie Betts），但紅襪本季最大的問題不在於野手，而是在於投手。強投普萊斯（David Price）被交易掉、王牌塞爾（Chris Sale）因手肘韌帶撕裂傷動刀、去年獲得19勝的「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）又因染上新冠肺炎病毒及後續併發的心臟問題而無法出賽，在這先發輪值三大支柱要不是離隊就是還不能上場的情況下，他們官方列出的先發輪值變成只剩三人：伊沃迪（Nathan Eovaldi）、裴瑞茲（Martin Perez）、韋伯（Ryan Weber）。

紅襪本季原本要由羅德里奎茲扛起王牌投手重任，但想不到他感染新冠肺炎，並且併發心肌炎，等到痊癒歸隊後恐怕球季也快結束了。 歐新社資料照片
紅襪本季原本要由羅德里奎茲扛起王牌投手重任，但想不到他感染新冠肺炎，並且併發心肌炎，等到痊癒歸隊後恐怕球季也快結束了。 歐新社資料照片

人數短缺就算了，這三名投手的素質也難以讓人信賴。伊沃迪雖具備剛猛火球，但整個職業生涯8年，只有2014年完整投完一季，其他年份都有缺席比賽的記錄，更別提他暴起暴落的投球成績，實在太陰晴不定，2018年繳出優質的3.81防禦率後，去年又暴增到5.99；裴瑞茲去年開季在雙城投得不差，可下半季表現很不理想，導致整季防禦率是超過他生涯平均的5.12，讓人無法恭維；至於韋伯，他只是一名球速不快、得靠控球討生活的浪人投手，如果連他都能擺在輪值第三號先發，你就知道紅襪現階段先發投手的戰力有多慘。

慘到他們必須去撿被底特律老虎放棄釋出的後段輪值人選賈德利（Zack Godley）入隊，以彌補非常捉襟見肘的投手部門。要知道，賈德利過去兩季在響尾蛇和藍鳥投270.1局，可是繳出高達5.16的自責分率，先後被響尾蛇、藍鳥、老虎等隊放棄，輾轉來到紅襪。當然，前天他在紅襪的假先發日中，扮演吃主要局數的中間投手，投出四局零失分、七次三振的亮眼內容，但他也不太可能成為紅襪本季先發投手的救世主。

賈德利(右)來到紅襪後的首戰相當威猛，但不要忘記他是2018年大聯盟暴投王+觸身球王，隨時可能出現控球上的大問題。 美聯社
賈德利(右)來到紅襪後的首戰相當威猛，但不要忘記他是2018年大聯盟暴投王+觸身球王，隨時可能出現控球上的大問題。 美聯社

現在的紅襪，除了先讓伊沃迪、裴瑞茲、韋伯進行先發輪值，繼續等待E-Rod的歸隊，剩下可能就是利用假先發、牛棚車輪戰，或是賈德利、侯爾（Matt Hall）等浪人投手，吃下剩餘的賽事量。真的很難想像，2018年的世界大賽冠軍隊，在不到兩年之後的開季，竟然得用到大聯盟生涯從未擔任過先發、且過去後援防禦率達到9.48的投手（侯爾），擔任他們後段輪值的選項。

這也難怪，紅襪今年創下隊史自1901年（創隊第一年）之後，首度在開季前五戰的其中四戰失分都超過七分的難堪紀錄。

當然，紅襪在新總管布魯姆（Chaim Bloom）自去年10月接手球隊後，本來就規劃進行薪資結構的調整，避免球隊連三年都超越奢侈稅門檻，以省掉為數不小的稅額。他們的第一個大動作就是把貝茲和普萊斯交易掉，並且在塞爾傳出要動手術的消息後，亦無相應地有力措施來做補強，看得出來他們對於這個賽季的期望，本來就不高。你可以說，這一季從一開始就被紅襪定位為重整期（retool，筆者認為程度還不到「重建」（rebuild）），他們本就對爭冠興趣缺缺，所以戰績就算不盡理想也能接受。

紅襪因為王牌投手塞爾開刀，另外送走普萊斯和貝茲，這個球季本來就沒有太大的期望，先發投手的問題只能靠總教練勤上投手丘、牛棚多幫點忙來撐過去。 美聯社
紅襪因為王牌投手塞爾開刀，另外送走普萊斯和貝茲，這個球季本來就沒有太大的期望，先發投手的問題只能靠總教練勤上投手丘、牛棚多幫點忙來撐過去。 美聯社

不過，重整歸重整，第一個系列賽對到徹底重建、投打陣容都超級貧弱的金鶯，竟然輸掉，而後續的比賽也因投手戰力問題被放大，持續輸球，而且輸得難看，實在讓人直搖頭。畢竟紅襪雖然投手群的洞很多，野手陣容可還是非常堅強，有波賈茲（Xander Bogaerts）、戴維斯（Rafael Devers）、班尼坦迪（Andrew Benintendi）、布萊德利（Jackie Bradley Jr.）等人組成的年輕核心，而資深球員馬丁尼茲（J.D. Martinez）、莫洛蘭（Mitch Moreland）的砲火依舊不容小覷，加上經由貝茲交易案而來的維杜戈（Alex Verdugo）未來性值得期待，野手部門可說是兼具深度、火力、防守；倘若花一點心思透過自由球員簽約或交易，補起先發跟後援幾個明顯的大洞，豆城軍今年本來也還是大有可為的。

但目前對他們而言，先花一年重新調整薪資結構、讓奢侈稅的超出門檻年份歸零，顯然更為重要。或許他們也認為，在王牌塞爾將缺席整個球季的情況下，去做任何投手的補強，都無法讓他們達到最佳的戰力狀態，因此與其想辦法東補補、西補補，仍達不到最理想的程度，倒不如就先照這樣的陣容打下去，沈潛一個球季。另一點是，疫情爆發讓這個賽季縮水且充滿不確定性，可能也是讓他們決定採取比較保守操作方法的原因。

紅襪陣中還有不少打擊好手，如近兩季打出79轟的外野手馬丁尼茲(左)，因此今年球季還不需要太早放棄。 美聯社
紅襪陣中還有不少打擊好手，如近兩季打出79轟的外野手馬丁尼茲(左)，因此今年球季還不需要太早放棄。 美聯社

無論如何，儘管可以預期紅襪有蠻高的機率不在今年球季的競爭行列中，但他們開季的慘況著實令人印象深刻。究竟豆城軍高層和教練團是否能忍受如此殘破的投手陣容一整季？（當然，這賽季也不一定能打得完。）紅襪會不會在季後賽隊伍擴增到16隊的情況下，仍被拒於門外？就算打進去了，能不能以那先發陣容撐過第一輪？如果放任球隊戰績不斷惡化，會不會激怒忠誠的球迷群？這些問題，都將會是紅襪本季必須面對的質疑和挑戰。

紅襪 Chris Sale

相關新聞

神鱒想打季後賽 需靠大谷、瑞登關鍵助拳

當今大聯盟的第一把交椅「神鱒」楚奧特(Mike Trout)早已打遍天下無敵手，可惜鮮少有在季後賽露面的機會。而在今年季後賽擴增至16隊後，天使隊重回季後賽的機會大增，楚奧特的隊友能否給予一臂之力會是

紅襪輪值慘不忍睹 本季前景大不妙

波士頓紅襪今年開季打得跌跌撞撞，第一個系列賽對上徹底重建中的金鶯，三連戰竟只拿下一勝，隨後對上大都會也持續吞敗。開季至今一勝四敗的他們，在這個每一場賽事重要性都被放大2.7倍的縮水賽季裡，情勢顯得更加

MLB／馬林魚17人確診 開季1周賽程就大亂

大聯盟疫情再延燒，馬林魚隊昨天再傳出四人確診罹患新冠肺炎，單隊累積人數已達十七人，未來六場賽事全部延期，連帶影響四支球隊...

投打典範屹立不搖 韋恩萊特、克魯茲越老越夯

開季首個系列戰結束後，大聯盟竟沒有任何一支球隊能夠保持不敗之身，沒有球隊能完成橫掃，上次如此景況已要追溯到1954年，當時全大聯盟只有16隊，時空背景和現在大相逕庭，極為罕見。 場上奮鬥的球員來

MLB／道奇凱利否認報復性投球 太空人教頭不買單

太空人季前爆出「偷暗號」醜聞，2017年世界大賽冠軍因此被外界打上「不純」標籤，今天與當年爭冠組合、也是被視為最大受害者的道奇交手，兩隊不意外的因「近身球」打出火氣，造就本季第一場板凳清空，不過在防疫

MLB／新仇舊恨不意外！ 道奇戰太空人板凳清空

美國職棒洛杉磯道奇隊今天對上休士頓太空人隊，新仇舊恨湧上心頭。道奇隊救援投手凱利在6局下屢投近身球、又與太空人隊打者互相...

MLB／今日戰績表 仇人相見板凳清空道奇勝太空人

MLB今日戰績表 白襪 3:4 印地安人 白襪 3:5 印地安人(雙重賽) 洋基 (疫情擔憂延賽) 費城人 藍鳥 5:1 國民 小熊 8:5 紅人 勇士 2:5 光芒 釀酒人 6:8 海

MLB／馬林魚疫情惡化 公衛專家：大聯盟騎虎難下

MLB疫情漏洞持續擴大，馬林魚隊再傳添4起球員確診案，針對半數球員都中標的馬林魚隊，聯盟持續消極處理，讓後續對手國民隊萬分緊張，在國民對全體投票不願意前往佛州作戰後，聯盟才宣布馬林魚暫時停賽。公衛專家

MLB／4年合約首年放水流 紅雀米克拉斯動刀整季報銷

紅雀今天傳出壞消息，主力先發米克拉斯（Miles Mikolas）確定得動刀修復右前臂肌腱而整季報銷，除了讓輪值出現空缺，剛與他簽下的4年延長合約、第一年等同付諸流水。 米克拉斯原定要在30日先

MLB／雙重賽第二戰再先發 張育成吞2K還敲雙殺打

印地安人隊今天和白襪隊進行雙重賽，旅美台將張育成第2戰以先發二壘手之姿登場，但3打數無功而返，吞下2次三振還出現一次雙殺...

MLB／賽程「疫」動 洋基主場開幕戰改碰紅襪

馬林魚隊成大聯盟新冠肺炎防疫破口，最新消息已有17人確診，大聯盟緊急調整賽程，費城人隊和洋基隊的4連戰都取消，洋基也投票...

MLB／馬林魚擴大至17人染疫 本周6場比賽都取消

一則以喜，一則以憂，多名成員染上新冠肺炎的馬林魚隊，最新再傳出4人確診，累積人數已達17人，到美國時間周日前的比賽都取消...

熱門新聞

動滋券中獎人點入網頁傻眼 店家：我們也很困擾

動滋券中籤與否以簡訊為主 身分證ID大小寫查詢有差

NBA／坐「龍椅」受訪受熱議 詹姆斯一笑置之

羽球／確定了！ 台北羽球公開賽今年停辦

NBA／對最後之舞描述感到受傷？皮朋直呼沒有這回事

NBA／哈登半場轟30分 火箭輕取主力全休綠衫軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。