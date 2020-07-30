紅襪輪值慘不忍睹 本季前景大不妙

波士頓紅襪今年開季打得跌跌撞撞，第一個系列賽對上徹底重建中的金鶯，三連戰竟只拿下一勝，隨後對上大都會也持續吞敗。開季至今一勝四敗的他們，在這個每一場賽事重要性都被放大2.7倍的縮水賽季裡，情勢顯得更加嚴峻，若放到一般賽季，他們等於已經陷入了3勝11敗的難堪窘境。

儘管他們在今年初交易掉陣中首席球星貝茲（Mookie Betts），但紅襪本季最大的問題不在於野手，而是在於投手。強投普萊斯（David Price）被交易掉、王牌塞爾（Chris Sale）因手肘韌帶撕裂傷動刀、去年獲得19勝的「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）又因染上新冠肺炎病毒及後續併發的心臟問題而無法出賽，在這先發輪值三大支柱要不是離隊就是還不能上場的情況下，他們官方列出的先發輪值變成只剩三人：伊沃迪（Nathan Eovaldi）、裴瑞茲（Martin Perez）、韋伯（Ryan Weber）。

紅襪本季原本要由羅德里奎茲扛起王牌投手重任，但想不到他感染新冠肺炎，並且併發心肌炎，等到痊癒歸隊後恐怕球季也快結束了。 歐新社資料照片

人數短缺就算了，這三名投手的素質也難以讓人信賴。伊沃迪雖具備剛猛火球，但整個職業生涯8年，只有2014年完整投完一季，其他年份都有缺席比賽的記錄，更別提他暴起暴落的投球成績，實在太陰晴不定，2018年繳出優質的3.81防禦率後，去年又暴增到5.99；裴瑞茲去年開季在雙城投得不差，可下半季表現很不理想，導致整季防禦率是超過他生涯平均的5.12，讓人無法恭維；至於韋伯，他只是一名球速不快、得靠控球討生活的浪人投手，如果連他都能擺在輪值第三號先發，你就知道紅襪現階段先發投手的戰力有多慘。

慘到他們必須去撿被底特律老虎放棄釋出的後段輪值人選賈德利（Zack Godley）入隊，以彌補非常捉襟見肘的投手部門。要知道，賈德利過去兩季在響尾蛇和藍鳥投270.1局，可是繳出高達5.16的自責分率，先後被響尾蛇、藍鳥、老虎等隊放棄，輾轉來到紅襪。當然，前天他在紅襪的假先發日中，扮演吃主要局數的中間投手，投出四局零失分、七次三振的亮眼內容，但他也不太可能成為紅襪本季先發投手的救世主。

賈德利(右)來到紅襪後的首戰相當威猛，但不要忘記他是2018年大聯盟暴投王+觸身球王，隨時可能出現控球上的大問題。 美聯社

現在的紅襪，除了先讓伊沃迪、裴瑞茲、韋伯進行先發輪值，繼續等待E-Rod的歸隊，剩下可能就是利用假先發、牛棚車輪戰，或是賈德利、侯爾（Matt Hall）等浪人投手，吃下剩餘的賽事量。真的很難想像，2018年的世界大賽冠軍隊，在不到兩年之後的開季，竟然得用到大聯盟生涯從未擔任過先發、且過去後援防禦率達到9.48的投手（侯爾），擔任他們後段輪值的選項。

這也難怪，紅襪今年創下隊史自1901年（創隊第一年）之後，首度在開季前五戰的其中四戰失分都超過七分的難堪紀錄。

當然，紅襪在新總管布魯姆（Chaim Bloom）自去年10月接手球隊後，本來就規劃進行薪資結構的調整，避免球隊連三年都超越奢侈稅門檻，以省掉為數不小的稅額。他們的第一個大動作就是把貝茲和普萊斯交易掉，並且在塞爾傳出要動手術的消息後，亦無相應地有力措施來做補強，看得出來他們對於這個賽季的期望，本來就不高。你可以說，這一季從一開始就被紅襪定位為重整期（retool，筆者認為程度還不到「重建」（rebuild）），他們本就對爭冠興趣缺缺，所以戰績就算不盡理想也能接受。

紅襪因為王牌投手塞爾開刀，另外送走普萊斯和貝茲，這個球季本來就沒有太大的期望，先發投手的問題只能靠總教練勤上投手丘、牛棚多幫點忙來撐過去。 美聯社

不過，重整歸重整，第一個系列賽對到徹底重建、投打陣容都超級貧弱的金鶯，竟然輸掉，而後續的比賽也因投手戰力問題被放大，持續輸球，而且輸得難看，實在讓人直搖頭。畢竟紅襪雖然投手群的洞很多，野手陣容可還是非常堅強，有波賈茲（Xander Bogaerts）、戴維斯（Rafael Devers）、班尼坦迪（Andrew Benintendi）、布萊德利（Jackie Bradley Jr.）等人組成的年輕核心，而資深球員馬丁尼茲（J.D. Martinez）、莫洛蘭（Mitch Moreland）的砲火依舊不容小覷，加上經由貝茲交易案而來的維杜戈（Alex Verdugo）未來性值得期待，野手部門可說是兼具深度、火力、防守；倘若花一點心思透過自由球員簽約或交易，補起先發跟後援幾個明顯的大洞，豆城軍今年本來也還是大有可為的。

但目前對他們而言，先花一年重新調整薪資結構、讓奢侈稅的超出門檻年份歸零，顯然更為重要。或許他們也認為，在王牌塞爾將缺席整個球季的情況下，去做任何投手的補強，都無法讓他們達到最佳的戰力狀態，因此與其想辦法東補補、西補補，仍達不到最理想的程度，倒不如就先照這樣的陣容打下去，沈潛一個球季。另一點是，疫情爆發讓這個賽季縮水且充滿不確定性，可能也是讓他們決定採取比較保守操作方法的原因。

紅襪陣中還有不少打擊好手，如近兩季打出79轟的外野手馬丁尼茲(左)，因此今年球季還不需要太早放棄。 美聯社

無論如何，儘管可以預期紅襪有蠻高的機率不在今年球季的競爭行列中，但他們開季的慘況著實令人印象深刻。究竟豆城軍高層和教練團是否能忍受如此殘破的投手陣容一整季？（當然，這賽季也不一定能打得完。）紅襪會不會在季後賽隊伍擴增到16隊的情況下，仍被拒於門外？就算打進去了，能不能以那先發陣容撐過第一輪？如果放任球隊戰績不斷惡化，會不會激怒忠誠的球迷群？這些問題，都將會是紅襪本季必須面對的質疑和挑戰。