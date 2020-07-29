MLB／道奇凱利否認報復性投球 太空人教頭不買單

太空人季前爆出「偷暗號」醜聞，2017年世界大賽冠軍因此被外界打上「不純」標籤，今天與當年爭冠組合、也是被視為最大受害者的道奇交手，兩隊不意外的因「近身球」打出火氣，造就本季第一場板凳清空，不過在防疫為先下，雙方沒有太多肢體接觸，而道奇以5：2贏球復仇。

引發衝突的導火線是道奇後援投手「火球男」凱利(Joe Kelly)，他在6局下登板，1出局後先在0好3壞下、對太空人布萊格曼（Alex Bregman）投出球速高達96mph的近身球；2出局一、二壘有人時，第一球又往柯瑞亞（Carlos Correa）的頭部招呼，遭到對手怒瞪，最後仍以曲球釣中他揮空三振化解危機，下丘後還做鬼臉嘲諷柯瑞亞，兩人因此互相叫囂，最終引爆板凳清空，所幸雙方都有所控制，未出現肢體衝突。

凱利賽後自然否認是故意的，只表示「我控球本來就不好，花了一點時間才找回最佳投球機制」。他甚至舉停賽居家隔離期間在家架網子練投，卻砸破自家窗戶為例。

Joe Kelly broke his window while throwing at his house 😂😂 pic.twitter.com/13Eo6Mn1OK — Baseball Quotes (@BaseballQuotes1) April 16, 2020

至於被問到是否三振後還對著柯瑞亞說「漂亮的揮棒，bXXX」刻意挑釁，他只回應：「我不記得了，那是瞬間的反應，我的表情(鬼臉)就是我想表達的。」

貝克對太空人也收到警告非常不滿意，遵守防疫守則戴口罩衝上找裁判理論。 美聯社

凱利自稱控球差或許言之有理，他近3年擔任後援時，每九局三振率9.4次，但保送率也高達4.2次，不過太空人教頭貝克對此回應當然不買單，「大聯盟投手確實會失準，但不會在短時間內這麼頻繁發生。尤其在0好3壞情況下對準打者投部投球，就是想蓄意終結對方生涯。」

「你說這是怎麼回事呢？但最讓我失望的是裁判在衝突結束後也警告了我們，為什麼不在第一顆近身球時就先警告凱利？他可是丟球的人，也是這一切的始作俑者，我一點都不滿意。」貝克憤憤不平地說。