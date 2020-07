MLB／道奇凱利否認報復性投球 太空人教頭不買單

太空人季前爆出「偷暗號」醜聞,2017年世界大賽冠軍因此被外界打上「不純」標籤,今天與當年爭冠組合、也是被視為最大受害者的道奇交手,兩隊不意外的因「近身球」打出火氣,造就本季第一場板凳清空,不過在防疫為先下,雙方沒有太多肢體接觸,而道奇以5:2贏球復仇。

引發衝突的導火線是道奇後援投手「火球男」凱利(Joe Kelly),他在6局下登板,1出局後先在0好3壞下、對太空人布萊格曼(Alex Bregman)投出球速高達96mph的近身球;2出局一、二壘有人時,第一球又往柯瑞亞(Carlos Correa)的頭部招呼,遭到對手怒瞪,最後仍以曲球釣中他揮空三振化解危機,下丘後還做鬼臉嘲諷柯瑞亞,兩人因此互相叫囂,最終引爆板凳清空,所幸雙方都有所控制,未出現肢體衝突。

凱利賽後自然否認是故意的,只表示「我控球本來就不好,花了一點時間才找回最佳投球機制」。他甚至舉停賽居家隔離期間在家架網子練投,卻砸破自家窗戶為例。

Joe Kelly broke his window while throwing at his house 😂😂 pic.twitter.com/13Eo6Mn1OK