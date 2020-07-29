MLB／新仇舊恨不意外！ 道奇戰太空人板凳清空

美國職棒洛杉磯道奇隊今天對上休士頓太空人隊，新仇舊恨湧上心頭。道奇隊救援投手凱利在6局下屢投近身球、又與太空人隊打者互相叫囂，雙方板凳清空，道奇以5比2獲勝。

太空人隊在去年球季結束後，爆出使用電子儀器偷暗號風波，引起軒然大波，球隊總管、總教練都遭到禁賽處分，被剝奪2年的前兩輪選秀權，並罰款500萬美元。

道奇在2017年與太空人隊爭冠失利，正是太空人隊偷暗號的期間，洛杉磯市議會曾為球迷發聲，要求大聯盟撤銷太空人隊的冠軍，改頒給道奇隊，但遭到否決。

就是這記近身球，讓道奇與太空人爆出火花。 美聯社

太空人隊偷暗號風波後，今天道奇與太空人首度交手，前5局風平浪靜，但6局下換上救援投手凱利（JoeKelly）後，情勢丕變。凱利先解決了阿圖維（JoseAltuve），但接下來對布萊格曼（Alex Bregman）在沒有好球3個壞球的情況下，朝布萊格曼的上半身投出96英里的速球，雖未擊中布萊格曼，但已經爆出火花。

隨後在一、二壘有人的情況下，凱利對上柯利亞（Carlos Correa），第一球就對柯利亞投出頭部的近身球，但最終凱利以一記變化球三振掉柯利亞。解決危機後，雙方有些口角交鋒，引起雙方板凳清空，幸好沒有釀成嚴重衝突。

道奇隊靠著5局上攻下5分大局，以5比2擊敗太空人，贏了球也出了一口怨氣。