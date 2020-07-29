MLB／今日戰績表 仇人相見板凳清空道奇勝太空人
MLB今日戰績表
白襪 3:4 印地安人
白襪 3:5 印地安人(雙重賽)
洋基 (疫情擔憂延賽) 費城人
藍鳥 5:1 國民
小熊 8:5 紅人
勇士 2:5 光芒
釀酒人 6:8 海盜
皇家 3:4 老虎
大都會 8:3 紅襪
紅雀 3:6 雙城
響尾蛇 4:1 遊騎兵
道奇 5:2 太空人
水手 2:10 天使
洛磯 8:3 運動家
教士 5:3 巨人
MLB明日賽程
03:40 洛磯 vs. 運動家
04:05 響尾蛇 vs. 遊騎兵
06:05 國民 vs. 藍鳥
06:10 白襪 vs. 印地安人
06:40 小熊 vs. 紅人
07:00 道奇 vs. 太空人
07:05 釀酒人 vs. 海盜
07:10 光芒 vs. 勇士
07:10 皇家 vs. 老虎
07:10 紅襪 vs. 大都會
07:35 洋基 vs. 金鶯(原 洋基vs.費城人、馬林魚vs.金鶯 取消)
08:10 紅雀 vs. 雙城
09:45 教士 vs. 巨人
10:10 水手 vs. 天使(FOX體育1、3台)
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