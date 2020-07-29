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MLB／今日戰績表 仇人相見板凳清空道奇勝太空人

聯合新聞網 / 整理
道奇與太空人兩隊起衝突板凳清空。 路透
道奇與太空人兩隊起衝突板凳清空。 路透

MLB今日戰績表

白襪 3:4 印地安人

白襪 3:5 印地安人(雙重賽)

洋基 (疫情擔憂延賽) 費城人

藍鳥 5:1 國民

小熊 8:5 紅人

勇士 2:5 光芒

釀酒人 6:8 海盜

皇家 3:4 老虎

大都會 8:3 紅襪

紅雀 3:6 雙城

響尾蛇 4:1 遊騎兵

道奇 5:2 太空人

水手 2:10 天使

洛磯 8:3 運動家

教士 5:3 巨人

MLB明日賽程

03:40 洛磯 vs. 運動家

04:05 響尾蛇 vs. 遊騎兵

06:05 國民 vs. 藍鳥

06:10 白襪 vs. 印地安人

06:40 小熊 vs. 紅人

07:00 道奇 vs. 太空人

07:05 釀酒人 vs. 海盜

07:10 光芒 vs. 勇士

07:10 皇家 vs. 老虎

07:10 紅襪 vs. 大都會

07:35 洋基 vs. 金鶯(原 洋基vs.費城人、馬林魚vs.金鶯 取消)

08:10 紅雀 vs. 雙城

09:45 教士 vs. 巨人

10:10 水手 vs. 天使(FOX體育1、3台)

球隊戰績表

太空人 疫情 體育

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