MLB／4年合約首年放水流 紅雀米克拉斯動刀整季報銷

紅雀今天傳出壞消息，主力先發米克拉斯（Miles Mikolas）確定得動刀修復右前臂肌腱而整季報銷，除了讓輪值出現空缺，剛與他簽下的4年延長合約、第一年等同付諸流水。

米克拉斯原定要在30日先發出戰雙城，今日確定動刀後，將由右投里昂(Daniel Ponce de Leon)頂替。紅雀總經理莫札里亞克（John Mozeliak）表示，米克拉斯是在近期牛棚練投後感覺手臂出狀況，雖然MRI檢測後確認韌帶無礙，但復健時間需要4個月，若免強上陣受傷風險更大，考量紅雀季前才與他簽下4年6800萬美元延長合約，自然選擇讓他在縮水球季提前關機。

31歲的米克拉斯是在2018年自日本職棒投回大聯盟，第一年就投出18勝並列國聯勝投王，近兩年64場先發則為紅雀貢獻27勝(18敗)、防禦率僅3.46，是紅雀的重要先發。

目前紅雀的先發輪值為弗列爾提（Jack Flaherty）、哈德森（Dakota Hudson）、韋恩萊特（Adam Wainwright）與馬丁尼茲（Carlos Martinez）四人，米克拉斯報銷露留下的空缺，美媒認為可考慮本季剛從韓職加盟，但暫定擔任終結者的左投金廣鉉，不過球團傾向讓28歲的里昂接手，他在大聯盟累積82局投球，防禦率為3.29。