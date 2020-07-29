MLB／雙重賽第二戰再先發 張育成吞2K還敲雙殺打

印地安人隊今天和白襪隊進行雙重賽，旅美台將張育成第2戰以先發二壘手之姿登場，但3打數無功而返，吞下2次三振還出現一次雙殺打，不過印地安人靠首局3分打下基礎，一路領先下以5：3獲勝，加上首戰以4：3贏球，單日迎接2勝。

開季前訓練營火感火燙的張育成，新球季第3場就迎接首場先發，3打數敲出1安打；今天雙重賽他第一戰沒出賽，第二戰再等到先發機會，首場先發以三壘手亮相的他今天擔任二壘手，棒次也從第9棒調整成第7棒。

印地安人首局就靠接連長打攻下3分，張育成二局下進行第一個打擊，雖從球數落後纏鬥到滿球數，仍因揮棒落空領到三振；他四局第二次站上打擊區又吞下「老K」，六局再亮相擊出雙殺打，今天3打席無功而返，打擊率從3成33下滑到1成67。

打擊雖沒發揮，張育成防守表現穩健，加上普勒科（Adam Plutko）主投6局只失2分、菜鳥投手希爾（Cameron Hill）關門成功，助印地安人雙重賽都留下勝場。

有咳嗽與鼻塞症狀的白襪58歲教頭倫特利亞，經檢測後確定非新冠肺炎。 美聯社

白襪雖吞連敗，至少還是有好消息，58歲的教頭倫特利亞（Rick Renteria）昨天傳出起床時有「輕微咳嗽和鼻塞」，保險起見就醫檢查，經檢測後確定非新冠肺炎，今天第一戰開打前就出現在球場。