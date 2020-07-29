MLB／馬林魚疫情惡化 公衛專家：大聯盟騎虎難下

MLB疫情漏洞持續擴大，馬林魚隊再傳添4起球員確診案，針對半數球員都中標的馬林魚隊，聯盟持續消極處理，讓後續對手國民隊萬分緊張，在國民對全體投票不願意前往佛州作戰後，聯盟才宣布馬林魚暫時停賽。公衛專家佛西29日表示，MLB的復賽狀態值得借鏡，後續即將開賽的NFL等聯盟，想復賽就得考慮學NBA泡沫賽事，否則到時出狀況、將進退兩難。

根據《CBC》引用美聯社消息的報導，馬林魚團隊疫情狀態惡化，原本28日是14起，時至29日，知情人透露，馬林魚又新增4起陽性篩檢，總計確診數已達17人，等同於全隊近半數都中標，目前全隊仍舊留在費城，等待後續方針。

聯盟在與各隊會談後，仍舊沒有做出抉擇，上頭不急但急死下屬，馬林魚隊表定的下一個系列賽對手國民隊緊張萬分，他們稍早進行隊內投票，全體都不願意前往佛州（馬林魚主場）打系列賽。在國民表態後，聯盟才順水推舟宣布馬林魚暫時性停賽，等同於把聯賽僅剩29隊，而聯盟也被批評「過度消極」。

由於美職賽程並不像足壇或中華職棒是每隊都進行一樣對戰次數，若馬林魚的狀態（或說佛州疫情）未改善，少馬林魚的賽事會讓其他國聯東區球隊，出現比賽數不足的問題，簡言之，美職賽程無法直接去掉一隊，就算排除馬林魚這個高危險群體，重排賽程仍是聯盟頭疼的大問題。

對此，據《CBS體育網》就引用公衛專家佛西的說法，馬林魚這波大規模確診案，提醒後續要復賽的NFL賽事，若不想發生美職這樣進退兩難的問題，最好是學習NBA進行泡沫賽事（讓所有球員都待在同一地區、封閉打比賽），但此提議過於理想化，要球員接受待在監獄般的泡沫賽事不是易事。

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