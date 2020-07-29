MLB／賽程「疫」動 洋基主場開幕戰改碰紅襪

馬林魚隊成大聯盟新冠肺炎防疫破口，最新消息已有17人確診，大聯盟緊急調整賽程，費城人隊和洋基隊的4連戰都取消，洋基也投票決定，改和金鶯隊先交手，原本主場開幕戰的對手則從費城人變成紅襪隊。

洋基原本要先作客費城2場，30日回到紐約迎接費城人進行主場開幕戰，但大聯盟取消馬林魚本周賽程，讓洋基有機會投票決定是否改和金鶯隊進行系列賽；洋基進行投票後並一致同意，原本主場開幕戰的時間改成客場面對金鶯，延期的主場第一戰將於8月1日出戰紅襪隊。

金鶯原本周末賽程正是和馬林魚交手，因聯盟取消馬林魚今天開始的6場比賽，原本對手金鶯和國民隊都受牽動。

洋基牛棚大將布里頓（Zack Britton）是球隊工會代表，他今天在費城旅館接受視訊電話訪問提到，球隊都知道馬林魚的狀況，但也希望被影響的幅度降到最低，「我們進行了討論，首先談這裡的狀況，我們有些可能進行的選項，大家覺得，我們當然想繼續打比賽，大家狀抗很好，在遵守防疫規則，醫療團隊消毒做得很確實，如果有可能去巴爾的摩比賽，我們不會想休息3、4天。」

洋基教頭總教練布恩（Aaron Boone）表示，球隊能面對臨時變化，「我們的對話之一是，永遠盡力做好準備面對逆境，我們知道逆境將來到。2020和我們有的過往經驗都不同，我們知道會要準備面對不舒服的處境，會有辛苦時刻、艱難日子，就棒球角度、病毒觀點、旅息角度都有很多不方便，而我認為我們的確能處理這些問題。」

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）原本今天要面對費城人，改變賽程後擔綱和金鶯首戰的先發，第2戰將由哈普（J.A. Happ）主投。