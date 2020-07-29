MLB／馬林魚擴大至17人染疫 本周6場比賽都取消

一則以喜，一則以憂，多名成員染上新冠肺炎的馬林魚隊，最新再傳出4人確診，累積人數已達17人，到美國時間周日前的比賽都取消，不過大聯盟也趕忙「止血」，宣布美國上周五至今進行了6400例檢測，另外29支隊伍沒出現任何確診案例。

馬林魚群聚染疫風波愈演愈烈，確診人數從最初的4人一路到最新的17人，從今天開始的6場比賽都已延期，成員目前都待在費城，每日接受檢測並等待更多消息。

馬林魚執行長基特（Derek Jeter）表示，球團非常謹慎面對疫情危機，「所有球員、教練和工作人員，可以理解很難去忍受這次經歷，今天早上接到大聯盟更多檢測結果後，我們來到主席辦公室，關心我們及對手的健康及安全。」

馬林魚原本昨天就要展開和金鶯隊的系列賽，昨天先取消前2戰，今天聯盟宣布馬林魚整周賽程都喊卡，連帶牽動到洋基隊、費城隊國民隊賽程；國民是馬林魚台灣時間周六開始的3連戰對手，不過根據美國《ESPN》多個消息來源，國民球員今天舉行投票，泰半都反對如期和馬林魚交手。

大聯盟發表聲明，將持續防疫並做出調整，「現實面是病毒狀況仍十分嚴峻，我們都要了解這一點。」