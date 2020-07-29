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MLB／傳馬林魚又有4人中鏢 佛奇：可能危及MLB球季

中央社 / 洛杉磯28日綜合外電報導
馬林魚出現群聚感染，染疫的球員和教練人數增至17人。 路透社
馬林魚出現群聚感染，染疫的球員和教練人數增至17人。 路透社

美國媒體報導，美國職棒大聯盟MLB）邁阿密馬林魚隊又有4名成員2019冠狀病毒疾病檢測呈陽性反應。美國權威傳染病專家佛奇擔心，馬林魚疫情升溫可能危及MLB的2020球季。

體育電視頻道ESPN和運動新聞網站「運動員」（The Athletic）都報導這項消息，這使得馬林魚（Miami Marlins）染疫的球員和教練人數增至17人。

馬林魚和美國職棒大聯盟都未立即證實這項確診人數增加的報導。

美國職棒大聯盟縮短版的2020球季才開幕不到一個星期，馬林魚便爆發疫情，使得原訂27和28日對巴爾的摩金鶯隊（Baltimore Orioles）的賽事都延期。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）今天在美國廣播公司（ABC）晨間新聞談話性節目「早安美國」（Good Morning America）的訪談中說，美國職棒大聯盟仍有時間遏止疫情蔓延。

佛奇表示：「我不認為他們有必要停賽，但是我們必須密切注意此事，逐日觀察其他球隊的情況。」

大聯盟 MLB

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