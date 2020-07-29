投打典範屹立不搖 韋恩萊特、克魯茲越老越夯

開季首個系列戰結束後，大聯盟竟沒有任何一支球隊能夠保持不敗之身，沒有球隊能完成橫掃，上次如此景況已要追溯到1954年，當時全大聯盟只有16隊，時空背景和現在大相逕庭，極為罕見。

場上奮鬥的球員來來去去，一代新人換舊人，長江後浪推前浪，但儘管時間不斷向前推移，仍有少數老將不輕言被後輩趕上，當個屹立不堯的楷模與支柱，樹立榜樣與里程碑，等待年輕球員追隨、試圖超越。

紅雀韋恩萊特（Adam Wainwright）、莫里納（Yadier Molina）、老虎卡布雷拉（Miguel Cabrera）以及雙城克魯茲（Nelson Cruz）便是顯著代表。

美國時間7月25日，38歲的老將韋恩萊特擔任紅雀本季第二戰先發投手，主場迎戰海盜，投6局只被敲3支安打，失1分，有5次三振和1次保送，唯一的失分和保送都出現在第二局，滿壘一出局時保送莫菲（John Ryan Murphy）擠回一分，不過隨後以內野飛球和游擊滾地球下庄，接下來愈投愈穩，第三局至第六局只再被敲1支安打，屢屢製造滾地球出局。韋恩萊特僅用83球，其中53球好球（7揮空），相當有效率，這一勝也是他生涯第163勝，追平前輩佛斯（Bob Forsch），並列隊史第三。

捕手莫里納(左)今年已經是在紅雀的第17個球季了，他與韋恩萊特的搭配自然是默契純熟，但與韓籍投手金廣鉉(右)就需要更多溝通了。 美聯社

除了八月底就要滿39歲的韋恩萊特，他的捕手搭檔莫里納表現亦不差，七月中剛過38歲生日的他，目前三場比賽各一支安打，生涯1986場出賽、1966支安打，都離里程碑更加靠近一點。

曾經的「三冠王」卡布雷拉威力不再，去年和2017年的長打率皆不到0.400，OPS在平均以下，但37歲的他仍在本季第二場出賽就敲出全壘打，生涯第478轟，緩步朝「500轟、3000安」目標緩步前進。卡布雷拉近兩年對右投手的威脅性大減，幾乎只有對上左投手時有貢獻，此點如能試圖克服、搭配還未衰退的選球功夫，可望有所反彈。順帶一提，以目前的數據，卡布雷拉要連續428個打數掛零，生涯打擊率才會降到三成以下，由此更顯出他過往的「鬼神」程度了！

今年已是老虎一壘手卡布雷拉在大聯盟的第18個球季，近兩季他只打了15支全壘打，還好本季第二戰就開轟，想要挑戰生涯500轟恐怕是非常困難。 美聯社

「愈老愈恐怖」的則是雙城指定打擊克魯茲，去年一整年都沒扛四棒位置，今年因為唐納森（Josh Donaldson）的到來，雙城調動打線安排，克魯茲的三場出賽有兩場打「四番」，對白襪的第二戰和第三戰皆開轟，七月初剛滿40歲的他，是繼2016年的紅襪名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）後，連兩天開轟中最高齡的球員。系列賽最終戰單場7打點，更成為史上單場7打點的第四年長的球員，前三位是穆希爾（Stan Musial）、吉昂比（Jason Giambi）與傑克森（Reggie Jackson）。去年進階數據優異、休賽季勤加鍛鍊、熱身賽手感就保持火燙的克魯茲，狂轟濫炸的腳步尚未停歇，或許球迷們甚至有機會見證他達成500轟呢（目前404轟）！

幾乎每年都有人在開前季預測克魯茲即將大幅衰退，但他每年都用球棒證明薑是老的辣，巨砲人生30才開始也不遲，今年一開季克魯茲又帶給球迷大驚喜！ 美聯社

鈴木一朗去年高掛球鞋，尚未退役的「最偉大神獸」當屬普荷斯（Albert Pujols），可惜再4發全壘打就能追平梅斯（Willie Mays）、並列史上第五的他，開季至今12個打數只有1支安打，尚待調整。雙城40歲老牌左投希爾（Rich Hill）預計這個系列戰會對紅雀登板，屆時不妨觀察他的調整情形以及拿手曲球能帶來怎樣的效果。

年輕新秀有年輕人的活力衝勁，但老將亦有經驗傳承和球迷寄寓情懷的價值，兩者與正值當打之年的「中生代」，共譜出球場的怡人景象。