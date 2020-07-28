聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／今日戰績表 疫情嚴峻小熊險勝紅人
MLB今日戰績表
天使 0:3 運動家
響尾蛇 2:6 教士
藍鳥 4:1 國民
小熊 8:7 紅人
勇士 5:14 光芒
洋基 (疫情延賽)費城人
釀酒人 6:5(11局) 海盜
白襪 (因雨延賽) 印地安人
皇家 14:6 老虎
水手 5:8 太空人
金鶯 (疫情延賽) 馬林魚
大都會 7:4 紅襪
MLB明日賽程
03:40 白襪 vs. 印地安人
06:05 洋基 vs. 費城人(FOX體育1、3台)
06:05 藍鳥 vs. 國民
06:40 小熊 vs. 紅人
06:40 勇士 vs. 光芒
07:05 釀酒人 vs. 海盜
07:10 白襪 vs. 印地安人(民視)
07:10 皇家 vs. 老虎
07:10 金鶯 vs. 馬林魚(疫清延賽)
07:30 大都會 vs. 紅襪
08:10 紅雀 vs. 雙城
09:05 響尾蛇 vs. 遊騎兵
09:10 道奇 vs. 太空人
09:40 水手 vs. 天使(FOX體育1、3台)
09:40 洛磯 vs. 運動家
09:45 教士 vs. 巨人
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言