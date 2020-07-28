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MLB／今日戰績表 疫情嚴峻小熊險勝紅人

聯合新聞網 / 整理
小熊瑞館擊出全壘打。 美聯社
小熊瑞館擊出全壘打。 美聯社

MLB今日戰績表

天使 0:3 運動家

響尾蛇 2:6 教士

藍鳥 4:1 國民

小熊 8:7 紅人

勇士 5:14 光芒

洋基 (疫情延賽)費城人

釀酒人 6:5(11局) 海盜

白襪 (因雨延賽) 印地安人

皇家 14:6 老虎

水手 5:8 太空人

金鶯 (疫情延賽) 馬林魚

大都會 7:4 紅襪

MLB明日賽程

03:40 白襪 vs. 印地安人

06:05 洋基 vs. 費城人(FOX體育1、3台)

06:05 藍鳥 vs. 國民

06:40 小熊 vs. 紅人

06:40 勇士 vs. 光芒

07:05 釀酒人 vs. 海盜

07:10 白襪 vs. 印地安人(民視)

07:10 皇家 vs. 老虎

07:10 金鶯 vs. 馬林魚(疫清延賽)

07:30 大都會 vs. 紅襪

08:10 紅雀 vs. 雙城

09:05 響尾蛇 vs. 遊騎兵

09:10 道奇 vs. 太空人

09:40 水手 vs. 天使(FOX體育1、3台)

09:40 洛磯 vs. 運動家

09:45 教士 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 疫情 民視 體育

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