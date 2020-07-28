MLB／失速的王牌 佛提奈維奇被打爆後遭勇士DFA

曾被視為勇士新一代王牌的佛提奈維奇(Mike Foltynewicz)，本季卻坐上「失速列車」，直球均速大幅滑落，在今日對光芒主投3.1局狂丟6分，勇士也以5：14慘敗後，球團終於受不了了，賽後將他指定讓渡(DFA)，空缺將由索伯特卡(Chad Sobotka)取代。

雖然這僅是佛提奈維奇本季初登板，但不到4局就遭到光芒打爆，被打4安包含3轟，還送出4次保送，控球大走鐘，丟6分全是責失。但最關鍵的還是直球失速，平均球速僅89mph，全場最快球速甚至不到93mph，和上季均速95mph有很大落差。事實上他在上周的夏訓對戰馬林魚時，就有球速下滑問題。

總教練史尼克（Brian Snitker）表示這是很艱難的決定，「這是在縮水球季不該發生的情況，我們早有警覺佛提奈維奇出了問題，過去幾年他是我們重要的一份子，也在季後賽主投關鍵比賽，和我們一起享受過榮耀時刻，只是在賽季縮短後，我們沒有時間等待他找回狀態。」

不過史尼克話說得很明白，相當依靠直球的佛提奈維奇已經失去了球威，也是勇士放棄他的主因。

佛提奈維奇是在2015年成為勇士固定輪值，並在2018年繳出涯最佳的13勝10負、2.85防禦率，當季也入選明星賽。他在季後賽累積4場先發，不過最讓人印象深刻的卻是去年國聯分區賽關鍵第五戰，面對紅雀只解決1人次就丟了7分、導致勇士遭淘汰的糟糕表現。

儘管勇士作法顯得不近人情，不過佛提奈維奇可能不用擔心找不到新工作，因為目前急需先發投手的紅襪，就被外界認為應該會試著簽下他當作福袋。