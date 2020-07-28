MLB／布萊格曼百轟出爐 太空人逆轉水手

太空人隊內野手布萊格曼（Alex Bregman）生涯百轟今天出爐，他的三分砲加上隊友亞土維（Jose Altuve）的陽春彈，率太空人以8：5擊敗水手隊，太空人菜鳥投手（Brandon Bielak）處女秀就迎接生涯首勝。

布萊格曼的本季首轟出現在第3局，這發三分彈讓當時2分落後的太空人一舉超前，亞土維全場也貢獻2分打點，助隊開季第一場系列賽取得3勝1敗戰績。

太空人先發詹姆斯（Josh James）上季待在牛棚，回到先發輪值表的第一戰表現不到位，投3局就花75球、送出5次保送、失3分，不過隊友打擊捧場，接替投球的比拉克接續3.1局飆出4K，大聯盟處女秀就迎接勝投。

太空人資深教頭貝克（Dusty Baker）很肯定比拉克表現，他讚說：「他所有球路都有發揮，非常冷靜，在重要時刻解救我們。」

24歲的比拉克透露，當星期一接到球隊電話，他忍不住喜極而泣；他承認剛上場時有些緊張，但很快控制情緒，「我所有努力就是為了這一刻，我必須相信自己。」

水手先發投手葛瑞夫曼（Kendall Graveman）被敲6安、失7分，經韌帶置換手術（Tommy John surgery）後的復出首戰苦吞敗投。

等待807天重返投手丘，葛瑞夫曼雖投4局就退場，但正向看待復出第一戰，他表示手臂感覺很好，就是回歸好消息。