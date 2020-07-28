MLB／印地安人碰雨神 張育成第2安要等等

旅美台將張育成昨天以內野安打開啟新賽季手安，首度先發下印地安人隊也以9：2擊敗皇家隊，不過今天印地安人和白襪隊的系列賽首戰因雨延期，明天將進行雙重賽。

俄亥俄州東北部受暴風雨侵襲，迫使兩隊必須在印地安人主場傑克布斯球場的室內熱身，之後比賽確定因天候狀況延期。

明天雙重賽中，印地安人瑟瓦雷（Aaron Civale）將擔任第一戰投手，對決白襪希茲（Dylan Cease）；第二戰印地安人由普勒科（Adam Plutko）主投，白襪派出洛登（Carlos Rodon）應戰。

開季前訓練營火感火燙的張育成，昨天在新球季第3場比賽就等到先發機會，擔任第九的他總計3打數敲出1安打、跑回1分，另有1三振、1保送，打擊率3成33，雙重賽有機會再度先發。

今天比賽延期前，白襪先宣布，58歲的教頭倫特利亞（Rick Renteria）在醫療檢測結果出爐前將和球隊成員保持距離；倫特利亞當天早上起床時有「輕微咳嗽和鼻塞」，保險起見就醫檢查，在更多消息出爐前將由板凳教練麥格尤恩（Joe McEwing）暫代兵符。

大聯盟今天共有3場比賽延期，只有印地安人和白襪之戰是受天候影響，馬林魚隊和金鶯隊之戰以及費城人隊與洋基隊的比賽，都因馬林魚昨天爆出14人染上新冠肺炎延期；馬林魚明天和金鶯的第2戰也確定延期。