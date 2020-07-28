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MLB／馬林魚群聚感染 國民教頭：怕
馬林魚隊爆發新冠肺炎群聚感染，包括教練和球員至少14人染疫，消息傳出後人心惶惶，去年率國民隊迎接世界大賽冠軍的總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）就說，就算到哪都戴著口罩，仍怕成為下個染疫者。
55歲的馬丁尼茲透露，馬林魚染疫消息傳出後，他自己的防疫措施更嚴謹，「我誠實的說，我很害怕，真的如此。我到球場、回家，再到這裡，每天都相同，這就是我所有行程。我勤洗手，一天47次到可能99次，到哪都戴上口罩，但總還是會擔心。」
馬丁尼茲表示，自己心臟有些毛病，若是染上新冠肺炎可能更嚴重，現在能做的就是加倍小心，但在此同時其實他也為其他人擔憂，「我認為這也是為何我在這裡，因為我擔心其他人，不是將自己擺在第一位。」
國民教頭還形容，若是原本的擔心程度是8，聽到馬林魚的染疫消息後，擔心程度就飆升到12，畢竟自家球隊早已是新冠肺炎「受災戶」，強打新星索托（Juan Soto）開幕戰前確診新冠肺炎，好消息是沒有其他球員檢測再呈陽性。
馬丁尼茲提到，索托之後再檢測，結果已轉陰性，下次檢測再呈陰性就能歸隊。
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