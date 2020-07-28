MLB／馬林魚連兩戰比賽取消 CEO基特：面臨挑戰

馬林魚隊傳出球員加教練共有14人確診，今天和金鶯隊的主場開幕戰喊卡，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）再證實，馬林魚原訂明天的比賽也取消，馬林魚執行長基特（Derek Jeter）則發表聲明表示，球隊正面臨新挑戰。

大聯盟發表的聲明中提到，馬林魚團隊目前正進行隔離，並等待進一步檢測結果，大聯盟也持續和球員工會、馬林魚、金鶯及馬林魚上周末系列賽的對手費城人合作，俱樂部的醫療團隊將持續更新資訊。

基特也發表聲明，他表示球員和團隊的健康仍是球團第一順位，「經過成功的春訓，我們現在遭遇新挑戰。將今天的主場開幕戰延期是正確的決定，能確保我們先暫停下來，去掌握整體的狀況。」

馬林魚最近一次收到檢測結果的時間並不確定，有些球員傳昨天賽前還傳訊息給隊友討論球隊健康狀況，不過就游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）說法，沒人討論要「拒打」。

迎接主場開幕戰前，馬林魚已經和費城人進行完系列賽，上周還在亞特蘭大進行一場表演賽，都可能是染疫來源。