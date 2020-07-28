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MLB／馬林魚大規模染疫 大聯盟打算照打

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
儘管馬林魚出現群聚感染導致數場比賽受影響，大聯盟並不打算取消或是暫停剛展開的縮水球季。 法新社
儘管馬林魚出現群聚感染導致數場比賽受影響，大聯盟並不打算取消或是暫停剛展開的縮水球季。 法新社

馬林魚隊傳出超過兩位數成員新冠肺炎檢測呈陽性，原訂今天和金鶯隊的比賽臨時喊卡，前個系列賽對手費城人隊今天和洋基隊的比賽也受影響，但美媒報導，大聯盟並不打算取消或是暫停剛展開的縮水球季。

馬林魚集體染疫消息傳出後，各球團老闆今天舉行視訊會議，根據《Bleacher Report》記者米勒（Scott Miller）報導，取消和延期都不在討問範圍，聯盟計畫加強防疫規定，包括嚴禁擊掌和吐痰，在球員休息室的球員則要強制戴上口罩。

馬林魚昨天就被報導有4人染上新冠肺炎，包括先發投手尤瑞尼亞（Jose Urena），隔天球隊就達「爆發」狀態，根據《ESPN》得到的消息，有另外8名球員和2位教練的新冠肺炎檢測結果呈陽性，染疫成員至少達14人。

大聯盟很快決定取消馬林魚今天和金鶯的賽程，球員也待在費城等待進一步檢測，費城原本和洋基的賽程也取消，明天兩隊的比賽也有很高機率取消，如此一來洋基成員就可返回紐約；今天成洋基球員意外休息日，但球員被要求不能離開下榻旅館。

馬林魚的下一步將視檢測結果而定，大聯盟最樂觀的版本希望能重新組織馬林魚，讓健康球員前往巴爾的摩迎接明天的比賽，而非原本在邁阿密的主場迎戰。

大聯盟本季受新冠肺炎影響成60場縮水球季，但開季不到一周，包括國民隊、紅人隊都有成員染疫，加上馬林魚的「群聚」傳染可能影響4支球隊，成新球季另個危機。

馬林魚 洋基 大聯盟

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