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MLB／擔心新冠肺炎 洛磯左投本季不打了
大聯盟開季不到一周就陸續傳出染疫消息，洛磯隊左投柯林斯（Tim Collins）今天確定退出2020賽季，成為球隊第2位放棄今年球季的選手。
6月底時，洛磯外野手戴斯蒙（Ian Desmond）就宣布，考量新冠肺炎疫情確定不參加今年賽季。
30歲的柯林斯上季效力小熊隊，投手自責分率3.12，他在球隊重啟訓練營後沒缺席，但不在開幕戰30人名單，最新消息確定缺席今年的60場縮水賽季。
今年選擇不參與賽季的球員包括道奇隊強投普萊斯（David Price）、國民隊辛默曼（Ryan Zimmerman）和卡斯提歐（Welington Castillo）、勇士隊外野手馬卡基斯（Nick Markakis）、紅雀隊火球男希克斯（Jordan Hicks）、白襪隊投手寇佩區（Michael Kopech）、響尾蛇隊投手李克（Mike Leake）、海盜隊諾艾希（Hector Noesi）及巨人隊捕手波西（Buster Posey）。
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